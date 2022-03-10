YouTube выключил монетизацию для пользователей из РФ, - Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .



"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России", - сказал он.



Ограничения касаются подписок YouTube Premium и Music Premium, функций спонсорства, суперстикеров и суперчата.

Напомним, Google ограничивает работу Google Play в РФ.

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