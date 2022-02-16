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Главная Общество YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт Первого Независимого, принадлежащего нардепу от ОПЗЖ Шуфричу

YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт Первого Независимого, принадлежащего нардепу от ОПЗЖ Шуфричу

16 февраля, 2022 среда
16:56
Общество

Второй раз за две недели видеоплатформа YouTube заблокировала аккаунт канала Первый независимый нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича

Об этом сообщает Детектор медиа.

В прошлый раз аккаунт был заблокирован 4 февраля. Тогда также заблокировали аккаунт другого канала Шуфрича – UkrLive. Каналы тогда переехали на резервные аккаунты.

Сейчас UkrLive продолжает работу, а Первый независимый ведет трансляцию уже с другого аккаунта, созданного 8 февраля, а первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.

  • Напомним, 28 декабря 2021 года Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Казаком и Шуфричем.

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