YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт Первого Независимого, принадлежащего нардепу от ОПЗЖ Шуфричу

Об этом сообщает Детектор медиа.



В прошлый раз аккаунт был заблокирован 4 февраля. Тогда также заблокировали аккаунт другого канала Шуфрича – UkrLive. Каналы тогда переехали на резервные аккаунты.



Сейчас UkrLive продолжает работу, а Первый независимый ведет трансляцию уже с другого аккаунта, созданного 8 февраля, а первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.

Напомним, 28 декабря 2021 года Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Казаком и Шуфричем.