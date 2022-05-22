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YouTube удаляет более 9000 пророссийских каналов, касающихся войны в Украине, - The Guardian

22 мая, 2022 воскресенье
17:13
Технологии

YouTube удалил более 70 000 видео и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, из-за нарушения правил содержания, включая удаление видео, в которых вторжение упоминается как "освободительная миссия"

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что платформа очень популярна в России, где, в отличие от других американских платформ, ее не закрыли. С начала войны YouTube начал удалять пророссийские каналы, в частности, канал прокремлевского журналиста Владимира Соловьева. Каналы, связанные с министерствами обороны и иностранных дел России, временно не могут загружать видео из-за описания войны как "освободительной миссии".

“У нас есть политика по поводу серьезных насильственных событий, и это касается таких вещей, как отрицание крупных насильственных событий: всего, от Холокоста до Сэнди-Хука. И, конечно, то, что происходит в Украине, является крупным насильственным событием”, - сказал директор по продуктам YouTube Нил Мохан. (Стрельба в школе Сэнди-Хук – массовое убийство, которое произошло 14 декабря 2012 года. Это одно из самых массовых убийств в начальных школах США).

В интервью The Guardian Мохан добавил, что только в Украине новостной контент YouTube о конфликте набрал более 40 миллионов просмотров. YouTube не дал перечень того, какое содержимое и каналы были удалены, но Мохан сказал, что многие представляют учетные записи Кремля.

"У меня нет точных цифр, – сказал он, – но вы можете представить, что многие из них – это счета, поступающие от российского правительства или российских актеров от имени российского правительства".

По оценкам, YouTube имеет около 90 миллионов пользователей в России, хотя больше не разрешает рекламу на платформе в стране. Решение компании вызвало протесты со стороны Навального, сказавшего, что хорошо нацеленная реклама помогает противодействовать кремлевской пропаганде.

"YouTube остается крупнейшим сайтом для обмена видео, который функционирует и работает в самой России. YouTube – это место, где российские граждане могут получать информацию о войне, в том числе из многих официальных каналов, к которым у нас есть доступ за пределами страны. Мы остаемся важной платформой для самих граждан России, поскольку этот кризис продолжает развиваться", – сказал Нил Мохан.

Издание отмечает, что на прошлой неделе министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что страна не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по поводу содержимого, из-за которых платформу оштрафовали через суд за то, что она не удаляла запрещенные видео.

YouTube также ввел во всем мире запрет на каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в частности, Russia Today и Sputnik. Facebook и Instagram были заблокированы в России, а доступ к Twitter был ограничен.

  • 29 апреля в ответ на угрозы Google заблокировать YouTube МИД РФ директор пропагандистского департамента министерства Мария Захарова пообещала выгнать из России "кого-нибудь из CNN или BBC".

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