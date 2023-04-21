YouTube удалил видеоролики ЧВК Вагнера и заблокировал каналы, которые их распространяли
В пятницу, 21 апреля, администрация YouTube удалила видеоролики ЧВК Вагнера с более чем 1 млн просмотров
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Спасибо партнерам за оперативность", - пишет Ткаченко.
Украинцев также призывали реагировать, если вы видите ролики вагнеровцев на видеохостинге.
"Отправляйте ссылки нам на почту [email protected] и мы будем оперативно обращать на них внимание YouTube", - добавил министр.
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