YouTube удалил видеоролики ЧВК Вагнера и заблокировал каналы, которые их распространяли

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Спасибо партнерам за оперативность", - пишет Ткаченко.

Украинцев также призывали реагировать, если вы видите ролики вагнеровцев на видеохостинге.

"Отправляйте ссылки нам на почту [email protected] и мы будем оперативно обращать на них внимание YouTube", - добавил министр.