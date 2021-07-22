YouTube удалил видео с канала президента Бразилии из-за якобы дезинформации относительно COVID-19
YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, в котором, по их заявлению, он распространял дезинформацию о коронавирусе
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, правила сервиса "не позволяют контент, в котором говорится, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны для лечения COVID-19 или что маски не помогают предотвратить распространение вируса".
YouTube заявляет, что принял решение без учета должности Болсонару или его идеологии.
Канал Болсонару на YouTube транслирует еженедельные выступления президента, на которые он приглашает министров и отвечает на вопросы зрителей.
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