YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева
Два YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали
Об этом написал глава Минцифры Михаил Федоров.
"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube!" – написал он.
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