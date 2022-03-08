YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева

Об этом написал глава Минцифры Михаил Федоров.



"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube!" – написал он.

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