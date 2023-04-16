Об этом информирует Sunday Times.

На платформе и в других социальных сетях публикуют десятки пропагандистских видеороликов, прославляющих ЧВК Вагнера - компанию наемников, обвиняемых в военных преступлениях в Украине и в других странах.

Кроме того, с помощью этих видео собирают деньги на боеприпасы для ЧВК Вагнера. Также через них призывают аудиторию вступить в группу наемников, против которой введены санкции несколькими западными правительствами. В частности, США признали ее "транснациональной преступной организацией", а Великобритания внесла в санкционный список ее основателя Евгений Пригожина.

Представитель YouTube в свою очередь заявил, что видео с таким содержимым запрещено размещать на платформе.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказал он.