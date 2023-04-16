YouTube разрешает публикацию видео, рекламирующих ЧВК Вагнера, - Sunday Times
Видеоплатформа YouTube позволяет размещать видео, рекламирующие частную военную компанию Вагнера, основателем которой является Евгений Пригожин
Об этом информирует Sunday Times.
На платформе и в других социальных сетях публикуют десятки пропагандистских видеороликов, прославляющих ЧВК Вагнера - компанию наемников, обвиняемых в военных преступлениях в Украине и в других странах.
Кроме того, с помощью этих видео собирают деньги на боеприпасы для ЧВК Вагнера. Также через них призывают аудиторию вступить в группу наемников, против которой введены санкции несколькими западными правительствами. В частности, США признали ее "транснациональной преступной организацией", а Великобритания внесла в санкционный список ее основателя Евгений Пригожина.
Представитель YouTube в свою очередь заявил, что видео с таким содержимым запрещено размещать на платформе.
"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказал он.
- 14 апреля министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что учреждение обратилось к YouTube: у "Единых новостей" и других украинских каналов упал трафик.
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