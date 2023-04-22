YouTube отключил монетизацию канала, транслировавшего матчи чемпионата России по футболу
YouTube отключил монетизацию для канала "Мир РПЛ", транслировавшего матчи чемпионата России по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ютуб-канал.
Матчи российской премьер-лиги можно было посмотреть за платной подпиской, но теперь их не будут транслировать на YouTube.
"Уважаемые подписчики, к сожалению, на нас повлияли ограничения YouTube по всем российским каналам. Монетизация нашего канала заблокирована, а это значит, что мы больше не можем использовать функцию "Спонсорство" и проводить прямые трансляции игр. Возврат средств за членство регулируется правилами платформы" , – говорится в заявлении россиян.
В частности, платную подписку на русский футбол могли оформлять иностранцы.
- В пятницу, 21 апреля, администрация YouTube удалила видеоролики ПВК Вагнера с более чем 1 млн просмотров.
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