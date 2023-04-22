YouTube отключил монетизацию канала, транслировавшего матчи чемпионата России по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ютуб-канал.

Матчи российской премьер-лиги можно было посмотреть за платной подпиской, но теперь их не будут транслировать на YouTube.

"Уважаемые подписчики, к сожалению, на нас повлияли ограничения YouTube по всем российским каналам. Монетизация нашего канала заблокирована, а это значит, что мы больше не можем использовать функцию "Спонсорство" и проводить прямые трансляции игр. Возврат средств за членство регулируется правилами платформы" , – говорится в заявлении россиян.

В частности, платную подписку на русский футбол могли оформлять иностранцы.