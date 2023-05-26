YouTube откажется от формата stories

Об этом говорится в заявлении YouTube.

В YouTube объяснили, что причина отказа от Stories состоит в том, что функция становится менее популярной. Площадка хочет сосредоточиться на других, более новых и перспективных возможностях.

Stories стала ответом на одноименную функцию в Instagram. Она была запущена в 2019 году.

"Сегодня есть много способов создавать на YouTube – от публикаций в сообществе до короткометражек, длинных форм и прямых трансляций. Чтобы расставить приоритеты для этих ключевых функций, Stories уходят", – говорится в сообщении.

Платформа советует пользователям обратить внимание на YouTube Shorts.