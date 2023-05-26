YouTube откажется от формата stories
26 июня компания официально закроет функцию Stories. YouTube сосредоточится на форматах, которые пользуются большим спросом
Об этом говорится в заявлении YouTube.
В YouTube объяснили, что причина отказа от Stories состоит в том, что функция становится менее популярной. Площадка хочет сосредоточиться на других, более новых и перспективных возможностях.
Stories стала ответом на одноименную функцию в Instagram. Она была запущена в 2019 году.
"Сегодня есть много способов создавать на YouTube – от публикаций в сообществе до короткометражек, длинных форм и прямых трансляций. Чтобы расставить приоритеты для этих ключевых функций, Stories уходят", – говорится в сообщении.
Платформа советует пользователям обратить внимание на YouTube Shorts.
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