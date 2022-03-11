YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру, - Федоров

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграмме, информирует Еспресо.TV.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - написал министр.

В следующем сообщении он напоминает, что чуть раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

"Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени. Сегодня сделаю очередное официальное обращение к Google и Apple по поводу блокировки Google Play и App Store".

Напомним, в России существенно ограничена работа популярнейших соцсетей и сервисов еще с 4 марта

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