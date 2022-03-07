YouTube-каналы Шария и его супруги заблокировали в Украине
YouTube заблокировал пользователям из Украины доступ к каналам Анатолия и Ольги Шариев, продвигающим пророссийские и антиукраинские нарративы
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .
"Канал Анатолия Шария на YouTube заблокирован в Украине", – написал он.
Михаил Федоров добавил, что Ольга Шарий и их канал "Дубль" также заблокированы.
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