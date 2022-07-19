YouTube-канал Еспресо будет транслировать матч Лиги конференций УЕФА 2022/23 Ворскла – АИК
Первый матч между полтавской Ворсклой против 12-разового чемпиона Швеции команды "АИК" в рамках Лиги конференций будет транслироваться на трех украинских YouTube-каналах в рамках большого футбольного телемарафона
Телемарафон начнется 21 июля в 19:15 на ютуб каналах Еспресо, Футбольный Формат и FC Vorskla из предматчевой студии с гостями и включением из Швеции. В студии вместе с Артемом Федецким и Андреем Малиновским будет обсуждаться, как команды готовятся к матчу, закулисье матча. Зрителей ждут последние новости из штаба "Ворсклы" и знакомство с соперником - командой "АИК"
Матч "Ворскла" – "АИК" будет комментировать ведущий программы "Футбольный формат" Андрей Малиновский,
После матча зрители смогут проанализировать игру с экспертами в рамках аналитической студии.
Для того чтобы не пропустить это спортивное действо, уже сегодня следует подписаться на ютуб-канал "Футбольный формат" и включить напоминание о предстоящей трансляции.
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