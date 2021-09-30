YouTube будет блокировать видео фейки о вакцинах

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сейчас правила запрещают распространение ложной информации о вакцинах против COVID-19. Новые правила распространяют этот запрет на дезинформацию о любых одобренных вакцинах.



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На YouTube нельзя будет размещать информацию о том, что вакцины против гриппа вызывают бесплодие, а вакцина против кори, паротита и краснухи - аутизм.



Будут также заблокированы каналы, связанные с известными антивакцинаторамы.