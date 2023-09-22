YouTube анонсировал функции с искусственным интеллектом для работы видео
Компания YouTube объявила о запуске новых функций, а именно о создании и синтезе текста, изображения и музыки для видео с помощью искусственного интеллекта
Об этом пишет Bloomberg.
Среди новых продуктов есть инструмент под названием Dream Screen, использующий искусственный интеллект для добавления фона видео или изображения к короткому видео, которое компания называет Shorts.
Компания также анонсировала инструменты производства с поддержкой искусственного интеллекта, которые помогут редактировать как короткие, так и длинные видео на своей платформе.
"Мы открываем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширять границы творческого выражения", – заявил вице-президент YouTube Тони Рейд.
Сообщается, что YouTube также анонсировал YouTube Create – мобильное приложение, призванное помочь создателям платформы облегчить работу над созданием видео. Приложение содержит такие функции с поддержкой искусственного интеллекта, как редактирование и обрезка, автоматические субтитры, возможности озвучивания и доступ к библиотеке фильтров и музыки без гонорара.
- Напомним, что 21 сентября компания в области социальных медиа Meta представила свой обновленный логотип, который, хоть и имеет много общего с предыдущим, но имеет ряд изменений.
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