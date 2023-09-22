YouTube анонсировал функции с искусственным интеллектом для работы видео

Об этом пишет Bloomberg.

Среди новых продуктов есть инструмент под названием Dream Screen, использующий искусственный интеллект для добавления фона видео или изображения к короткому видео, которое компания называет Shorts.

Компания также анонсировала инструменты производства с поддержкой искусственного интеллекта, которые помогут редактировать как короткие, так и длинные видео на своей платформе.

"Мы открываем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширять границы творческого выражения", – заявил вице-президент YouTube Тони Рейд.

Сообщается, что YouTube также анонсировал YouTube Create – мобильное приложение, призванное помочь создателям платформы облегчить работу над созданием видео. Приложение содержит такие функции с поддержкой искусственного интеллекта, как редактирование и обрезка, автоматические субтитры, возможности озвучивания и доступ к библиотеке фильтров и музыки без гонорара.