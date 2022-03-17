YouTeam, Square Enix и Corel: Федоров назвал компании, присоединившиеся к цифровой блокаде России и Беларуси

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в своем телеграмме-канале, информирует Еспресо.TV .

Цифровая блокада РФ продолжается. Рассказываю о еще больших санкциях от технологических компаний против страны-агрессора и ее партнера:

YouTeam разорвала отношения с поставщиками услуг из РФ и Белоруссии. Всю волонтерскую работу работников, большинство из которых являются украинцами, компенсируют на 100%. Компания пожертвовала 1 млн. грн на поддержку армии и беженцев и будут отчислять 50% прибыли каждый месяц.

Компания Square Enix остановила продажу игр (Just Cause, Final Fanstasy, Tomb Raider) в РФ – в Epic Games при попытке открыть страницы тайтлов появляется сообщение, что нет доступа в этом регионе.

Omnicom Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, сообщила о прекращении деятельности в РФ.

Preply — блокировка репетиторов, территориально находящихся в России. Будет также ежемесячное пожертвование, равное всем доходам, полученным в РФ.

Corel приостановила свою деятельность в РФ. Также приостановлены продажи в Россию и Белоруссию.

F5 приостановила продажи в России. Удалила доступ к сети F5 и приостановила вклад в проекты с открытым кодом NGINX в России.

IAB Europe – приостановка любого сотрудничества с IAB Russia и IAB Belarus.

SES – прекращение партнерами трансляции RT/Russia Today и Sputnik.

Flo уходит из Беларуси. Работникам было предложено релокейт. Это всемирно известное приложение о женском здоровье. Компанию с белорусскими корнями оценивали в $800 млн.

Напомним, в Минцифри ежедневноотчитываются о новых успехах в расширении цифровой блокады России

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