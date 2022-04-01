YouControl создал инструмент для обнаружения скрытых российских и белорусских активов

Для чего создали

Сегодня каждый на своем месте, как может, ускоряет победу Украины в войне. Команда YouControl сосредоточила усилия на том, что делает самое лучшее – на создании полезных инструментов на основе открытых данных. RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, связанным с РФ или Беларусью. Ведь для компаний такое сотрудничество – это значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные. Кроме того, чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее "загнутся" компании, финансирующие войну против Украины. А значит, мир отправит агрессоров в экономический "бан".





Возможности RuAssets

позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников. То есть, если человек имеет даже косвенный контакт – через родственников, работу, должностные полномочия – инструмент покажет связь как возможный фактор риска;

содержит наиболее полный список российских и белорусских PEP (национальных публичных деятелей) из более чем 100 источников;

анализирует данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы (15+ стран);

проверяет юридических и физических лиц в более чем 50 международных санкционных списках;

сигнализирует о связанности с военными террористами и пропагандистами (реестры уголовных лиц, перечень силовиков РФ);

ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках;

регулярно происходят апдейты: продукт постоянно усовершенствуется, добавляются новые источники данных.

Для кого инструмент

Правоохранительные органы и органы государственной власти - для поиска российских и белорусских активов за пределами стран-агрессоров и принятия решения относительно дальнейшего их замораживания/ареста/исключения. Компланс менеджеров, AML и KYC специалистов - для проверки существующих или новых контрагентов на связанность с компаниями и лицами из России и Беларуси, компаниями под санкциями и РЭР для принятия решения о сотрудничестве с ними, опираясь на полную и достоверную информацию. Журналистов, независимых расследователей – для фактчекинга, поиска достоверной информации, проведения расследований и аналитических исследований. Работодателей, HR-специалистов, рекрутеров – для быстрой проверки физлиц для принятия решения о трудоустройстве.

После входа и регистрации на главной странице сайта RuAssets следует в поиск ввести название компании, а для уточненного поиска – ID. Для проверки физлица – ФИО, для уточненного поиска – ИНН. Система покажет результаты поиска - всю имеющуюся информацию о запрашиваемом физ или юрлице. Кликнув на кнопку "Найти связи" инструмент построит отчет, в котором можно увидеть с кем связанное лицо, через какое компанию, на основе чего и какие риски эти связи могут нести для вас.

Как воспользоваться