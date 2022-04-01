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YouControl создал инструмент для обнаружения скрытых российских и белорусских активов

1 апреля, 2022 пятница
12:51
война с Россией

Украинская ІТ-компания, создающая сервисы на основе открытых данных YouControl запустила международный инструмент для проверки связей юридических и физических лиц с российскими и белорусскими активами. Платформа RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Также сигнализирует о связанности с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами

Для чего создали

Сегодня каждый на своем месте, как может, ускоряет победу Украины в войне. Команда YouControl сосредоточила усилия на том, что делает самое лучшее – на создании полезных инструментов на основе открытых данных. RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, связанным с РФ или Беларусью. Ведь для компаний такое сотрудничество – это значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные. Кроме того, чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее "загнутся" компании, финансирующие войну против Украины. А значит, мир отправит агрессоров в экономический "бан".

Возможности RuAssets

  • позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников. То есть, если человек имеет даже косвенный контакт – через родственников, работу, должностные полномочия – инструмент покажет связь как возможный фактор риска;
  • содержит наиболее полный список российских и белорусских PEP (национальных публичных деятелей) из более чем 100 источников;
  • анализирует данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы (15+ стран);
  • проверяет юридических и физических лиц в более чем 50 международных санкционных списках;
  • сигнализирует о связанности с военными террористами и пропагандистами (реестры уголовных лиц, перечень силовиков РФ);
  • ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках;
  • регулярно происходят апдейты: продукт постоянно усовершенствуется, добавляются новые источники данных.

Для кого инструмент

  1. Правоохранительные органы и органы государственной власти - для поиска российских и белорусских активов за пределами стран-агрессоров и принятия решения относительно дальнейшего их замораживания/ареста/исключения.
  2. Компланс менеджеров, AML и KYC специалистов - для проверки существующих или новых контрагентов на связанность с компаниями и лицами из России и Беларуси, компаниями под санкциями и РЭР для принятия решения о сотрудничестве с ними, опираясь на полную и достоверную информацию.
  3. Журналистов, независимых расследователей – для фактчекинга, поиска достоверной информации, проведения расследований и аналитических исследований.
  4. Работодателей, HR-специалистов, рекрутеров – для быстрой проверки физлиц для принятия решения о трудоустройстве.
Для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов решение является бесплатным.

Как работает
После входа и регистрации на главной странице сайта RuAssets следует в поиск ввести название компании, а для уточненного поиска – ID. Для проверки физлица – ФИО, для уточненного поиска – ИНН. Система покажет результаты поиска - всю имеющуюся информацию о запрашиваемом физ или юрлице. Кликнув на кнопку "Найти связи" инструмент построит отчет, в котором можно увидеть с кем связанное лицо, через какое компанию, на основе чего и какие риски эти связи могут нести для вас.

Как воспользоваться

Инструмент можно протестировать бесплатно. Следует просто подать заявку на сайте ruassets.com . Администраторы платформы свяжутся с вами для предоставления тестового доступа. 1 апреля будет трансляция онлайн-конференции в Укринформ с презентацией инструмента с участием АРМА, НАПК, Нацполиции. Начало в 13:00
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