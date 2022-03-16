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YouControl показал связь 17 тысяч украинских компаний с оккупантами

16 мартa, 2022 среда
14:34
война с Россией

Аналитики сервиса для проверки контрагентов YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих "враждебный след", и добавили эту информацию в систему. Теперь отследить связь украинского бизнеса с оккупантами очень просто. Стоит только зайти на карту юридического лица и Экспресс-Анализ автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор

17 тысяч – именно такое количество активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или беларуси. Украинских компаний, имеющих связи с россией – около 13 800, с Беларусью – 3 300.

Топ-20 таких компаний по выручке в 2020 году:

ООО "БНК-УКРАИНА" ‒ 31 299 262 000 грн

ООО "ВЕНТА. ЛТД" 13 191 078 000 грн

ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАИНА" 4 950 183 000 грн

ООО "БЗТ-УКРАИНА " 4 642 352 000 грн

ООО "БРОКАРД-УКРАИНА" ‒ 3 382 256 000 грн

ПАО "КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ‒ 3 337 075 000 грн

ООО "ТТИК" ‒ 3 061 620 000 грн

ООО "АГРОРОСКВИТ" - 3 059 558 000 грн

ПАТР "КРИВОЙ РОГ ЦЕМЕНТ" ‒ 2 507 921 000 грн

ООО "ФРИ-СИСТЕМ" ‒ 2 296 346 000 грн

ООО "НИССАН МОТОР УКРАИНА ‒ 2 264 069 000 грн

ООО "ЕРМАК ГОЛД" – 2 070 861 000 грн

ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС" ‒ 1 652 969 000 грн

ООО "С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАЗ-УКРАИНА" - 1 608 146 000 грн

ООО "ОРИМИ УКРАИНА " ‒ 1 545 799 000 грн

ООО "ЖИТОМИРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" ‒ 1 423 130 000 грн

ООО ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" ‒ 1 063 353 000 грн

ООО "ЭГЗАГОН" - 1 033 328 000 грн

ООО "АЛЮТЕХ-К" – 1 021 567 000 грн

ООО "АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД" ‒ 1 016 219 000 грн

“Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рисковано из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации. Это связано, прежде всего, с применением украинских и международных санкций. Механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются к сотрудничающим с находящимися под санкциями компаниями. Таким образом, российские, белорусские и украинские компании, имеющие связи со странами-агрессорами, «токсичны», а сотрудничество с ними означает косвенную поддержку международной агрессии, поскольку военные расходы финансируются за счет их налогов», - считает Данило Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl.

Экономика
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