YouControl: почти тысяча человек и более 300 компаний под санкциями из-за войны в Украине

Об этом говорится в материале аналитиков.



После вторжения российских войск на территорию суверенной Украины 24 февраля 2022 ряд стран мира ввели персональные санкции против физических лиц и компаний, причастных к военной агрессии. Основным видом ограничительного мероприятия по всем проанализированным санкционным спискам является блокировка активов физических и юридических лиц. Все ограничительные меры на данный момент действуют и без определенного срока действия.



Более 900 физических лиц под санкциями

Суммарно в шесть проанализированных санкционных списков попало немногим более 900 физических лиц. Однако следует отметить, что некоторые физические и юридические лица имеются в нескольких списках одновременно. А количество физических и юридических лиц под санкциями по каждому списку разное в зависимости от наложившей их страны. Преимущественно это граждане России, действующие и бывшие депутаты государственной думы РФ, члены совета федерации РФ.

Ответственные депутаты и должностные лица

В санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Великобритании в период с 24.02 по 11.03.2022 года попали более 300 депутатов государственной думы РФ, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР. А 9 марта ЕС внес в санкционный список еще 146 членов совета федерации РФ, ратифицировавших "Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между российской федерацией и ДНР и между российской федерацией и ЛНР".

Персональные санкции также были наложены на Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Они попали во все проанализированные санкционные перечни, кроме списка Европейского союза. Первыми санкции на них наложили США и Великобритания 25:02, затем присоединились Канада и Австралия 28:02, а уже 1 марта санкции ввела и Япония. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр обороны России Сергей Шойгу также попали в проанализированные санкционные списки, кроме перечня Великобритании.

В санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Великобритании включены депутаты государственной думы РФ черняк Алексей Юрьевич и Бабашев Леонид Иванович. Первый в свое время был зарегистрирован в Украине как физическое лицо-предприниматель , второй – на данный момент числится участником двух компаний, зарегистрированных в Крыму – ЧП "СОВА – КБ" и ЧП "БЛИК" , а также является действующим физическим лицом-предпринимателем .

Российские олигархи

Кроме государственных чиновников РФ, в санкционные перечни попали российские олигархи, в частности Михаил Фридман (с 28.02.2022 в санкционном перечне ЕС, с 14.03.2022 в санкционном перечне Австралии), Алишер Усманов (во всех проанализированных списках), Алексей Мордашов (с 28.02. 2022 в санкционном перечне ЕС, с 14.03.2022 в санкционном перечне Австралии), Олег Дерипаска (с 06.03.2022 в санкционном перечне Канады, с 10.03.2022 в санкционном перечне Великобритании) 2 Канады, с 14.03.2022 – Австралии, с 15.02.2022 г. – ЕС) и ближайшие соратники Путина братья Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, а также члены их семей, Геннадий Тимченко (с 22.02.2022 в санкционном перечне Великобритании, с 28.02.2022 в санкционном перечне ЕС, с 08.03.2022 в санкционном перечне Японии). Также в санкционные перечни попал Евгений Пригожин и члены его семьи.

Следует заметить, что Михаил Фридман официально числится бенефициаром 10 украинских компаний, в том числе АО "Альфа-банк ", ЧАО "СК "Альфа-страхование ", ООО "Альфа-лизинг Украина ".

Олег Дерипаска на данный момент не значится в перечне бенефициаров ни одной украинской компании, однако, по данным СМИ, ООО "Николаевский глиноземный завод " до сих пор входит в состав группы "РУСАЛ", совладельцем которой он является.

Санкции для ЛДНР, РБ

Правительство Японии расширило санкционный перечень, куда попали более 50 членов правительства так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, его сыновья – Дмитрий и Виктор, а также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В общей сложности в проанализированные списки, попало около 50 граждан Республики Беларусь. Кроме указанных выше, в списке совладельцы белорусских компаний Bremino Group, Synesis Group и компании SOKHRA, Александр Зайцев, Алексей Алексин и Николай Воробей, а также более 30 белорусских юридических лиц.

Журналисты и телеведущие

В проанализированные санкционные списки также попали журналисты и телеведущие. В частности, телеведущий на российском канале "Россия 1" Владимир Соловьев (ЕС, Канада, Австралия и Япония); главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (ЕС, Канада); руководитель пропагандистского информационного агентства NewFront Константин Кнырик (США, ЕС, Канада), который зарегистрирован в Украине как физическое лицо-предприниматель , а также является участником и руководителем ООО "ПИАР АГЕНТСТВО "Т.М." ; генеральный директор "Первого канала" России Константин Эрнст (Канада), а также белорусские журналисты Игорь Тур и Людмила Гладкая (Канада).

Также 24 марта Канада внесла в свой санкционный перечень 4 граждан Украины: народного депутата Украины 8-9 созывов Казака Тараса Романовича, который уже занесен в санкционные перечни США и Украины и является участником и бенефициаром более 20 украинских компаний, в том числе телеканалов "112" , "ZIK" и NewsOne ; народного депутата Украины 9 созыва Олега Волошина; экс-народного депутата Украины 4-6 созывов Владимира Сивковича, который в частности является участником ОО "Институт "Общество " и экс-народного депутата Украины 5-7 созывов Владимира Олийныка".

Компании под санкциями

Общее количество юридических лиц в санкционных списках – более 300. В проанализированные санкционные перечни попали российские банки, в частности "Россия", "Промсвязьбанк", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк", "Новикомбанк", "ВТБ банк", являющийся акционером одноименного украинского банка АО "ВТБ Банк" и корпорация "ВЕБ.РФ". Также США добавили в санкционный перечень значительное количество компаний, связанных с вышеперечисленными банками, так в частности в список добавлен украинский АО "Проминвестбанк" .

Основным видом ограничительного мероприятия по всем проанализированным санкционным спискам является заморозка активов юридических лиц. Однако санкции США также носят и секторальные ограничения по нескольким десяткам юридических лиц. Например, АО "Сбербанк России", являющееся акционером украинского АО "Международный резервный банк" (прежнее название АО "Сбербанк"), запретили открытие и ведение корреспондентского счета или расчетного сквозного счета.

Также 24.02.2022 года США расширило санкции в отношении ПАО "Газпром". Кроме замораживания активов компании добавился запрет на операции, предоставление финансирования и другие операции с задолженностью со сроком погашения более 14 дней или новым собственным капиталом, если такая задолженность или новый собственный капитал оформлены 22.03.2022 г. и после указанной даты. ПАО "Газпром" в частности является участником украинских компаний ООО "ГАЗПРОМ СБУТ УКРАИНА" и ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ" . Под санкции Великобритании, Канады и Австралии попал и глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Кроме компаний банковского сектора, правительство Канады 10.03.2022 г. добавило в санкционный список около 30 российских компаний, работающих в сферах машиностроения, в частности производство летательных аппаратов, а также министерство обороны и службу внешней разведки РФ.

Евросоюз 15.03.2022 г. ввел санкции против около 90 российских компаний, включающих запрет любых экономических связей с 10 крупными компаниями оборонного комплекса РФ, а также – нефтегазовых компаний, но текст позволяет покупать нефть и газ при большой необходимости. Ограничения в отношении других компаний в перечне касаются запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного использования.

В YouControl отслеживать присутствие физических и юридических лиц в санкционных списках можно автоматически. Стоит только зайти на карту компании или ввести ФИО лица в модуле "Проверка физлиц" и система подсветит эти данные как рисковый фактор.