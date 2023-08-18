Конечно, выбор слов плох и неуклюж, поэтому и был вчера назван ошибкой. Никто ничего менять не будет ни политически, ни юридически. Но дыма без огня не бывает, да и сам факт интервью руководителя офиса – это что-то вне правил для западного мира.

Эти слова свидетельствуют, что наши союзники допускают "патовую" ситуацию на поле боя, временную или более длительную — и соответственно ведут дискуссию, что это будет означать в смысле моделей безопасности. Конечно, нам такие дискуссии эмоционально очень не нравятся, но мы должны уважать наших союзников и понять их логику, ведь других союзников у нас нет, и нам они в борьбе за Украину критически нужны.

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Смысл дискуссии, проводимой в некоторых западных кругах, примерно в следующем. Если НАТО в какой-то момент принимает решение о нашем членстве в Альянсе, но в этот момент еще не освобождена вся территория Украины, то что это значит? Тогда НАТО принимает решение распространить статью 5 о коллективной обороне на территорию, которую мы контролируем. В то же время, любые дальнейшие действия по освобождению наших территорий будут означать нанесение РФ ударов уже по территории НАТО. Что ставит вопрос, а должны ли мы согласовывать действия по освобождению территорий в рамках НАТО, и если да, то не является ли это ограничением нашего суверенитета в отношении наших территорий?

Это выглядит для многих как казуистика, но мы должны быть готовы к таким дискуссиям не только эмоционально, но и рационально. Как говорится, "черт — он в деталях". А менять территории на НАТО никому не удастся, украинцы такой бартер не воспримут и не позволят.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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