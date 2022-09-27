Йенс Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы продолжать поддержку Украины
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во вторник, 27 сентября, созвал внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям, посвященное последствиям войны России против Украины
Об этом сообщили в пресс-релизе Альянса.
"Усиление запасов НАТО обеспечит нам возможность продолжать поддерживать Украину. Мы должны продолжать работать вместе как члены НАТО, а также с промышленностью, над пополнением наших запасов боеприпасов и предоставлением Украине необходимой ей поддержки до тех пор, пока она будет в ней нуждаться", - отметил генсек.
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Кроме того, также отмечается, что на заседании Конференции национальных директоров по вооружениям обсуждались пути, с помощью которых члены НАТО могут лучше выявить недостаток запасов оружия и совместно его устранить.
Эта конференция призвана содействовать сотрудничеству в обеспечении оперативно совместимых военных сил и средств. Это гарантирует, что силы Североатлантического союза всегда будут располагать самыми современными силами и средствами.
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