Об этом сообщили в пресс-релизе Альянса.

"Усиление запасов НАТО обеспечит нам возможность продолжать поддерживать Украину. Мы должны продолжать работать вместе как члены НАТО, а также с промышленностью, над пополнением наших запасов боеприпасов и предоставлением Украине необходимой ей поддержки до тех пор, пока она будет в ней нуждаться", - отметил генсек.

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Кроме того, также отмечается, что на заседании Конференции национальных директоров по вооружениям обсуждались пути, с помощью которых члены НАТО могут лучше выявить недостаток запасов оружия и совместно его устранить.

Эта конференция призвана содействовать сотрудничеству в обеспечении оперативно совместимых военных сил и средств. Это гарантирует, что силы Североатлантического союза всегда будут располагать самыми современными силами и средствами.

25 сентября американский дипломат, эксперт по международным отношениям, бывший советник государственного секретаря США Мэтью Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Эспрессо" рассказал о поражении Путина в войне, реакции мира на ядерную угрозу и какое влияние на У России есть мобилизация.

27 сентября заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил убеждение, что США и Европа не нанесут ответного удара в случае использования Россией ядерного оружия против Украины.

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