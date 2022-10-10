Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в деле помощи Украине после российских обстрелов

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также Столтенберг пообещал Украине оборудование для решения проблем с электроснабжением.

"Общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил жуткие и неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется", - написал генсек НАТО в своем Twitter.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян были перебои с мобильным интернетом и связью.

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