Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в деле помощи Украине после российских обстрелов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в помощи Украине после российских обстрелов, в частности по обеспечению системами противовоздушной обороны
Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Также Столтенберг пообещал Украине оборудование для решения проблем с электроснабжением.
"Общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил жуткие и неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется", - написал генсек НАТО в своем Twitter.
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.
- Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян были перебои с мобильным интернетом и связью.
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