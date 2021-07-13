"Языковые" поправки противоречат Конституции и могут поставить под угрозу использование украинского, - Креминь

Об этом говорится на странице уполномоченного в Facebook.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время встречи с председателем ВР Дмитрием Разумковым выразил обеспокоенность поправками к законопроекту № 5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

"Как уполномоченный по защите государственного языка обращаю Ваше внимание на то, что предложения и поправки №13, 14, 16 и 17 к законопроекту № 5551-2, которыми, в частности предлагается вывести сферу телевидения и радиовещания из-под действия языкового закона, отменить штрафы за нарушения закона, отменить экзамены для государственных служащих и вернуть русский язык в образование, по своему содержанию противоречат Конституции Украины и позиции Конституционного Суда, могут поставить под угрозу использование государственного языка в соответствующих сферах общественной жизни и привести к нарушению прав граждан на получение информации на государственном языке" , - заявил Кремень.

Он отметил, что внесение указанных предложений и поправок к законопроекту № 5551-2 не соответствует определенной Регламентом Верховной Рады процедуре.

Также, по его словам, соответствующие поправки не соответствуют предмету правового регулирования самого законопроекту № 5551-2.

"Итак, внесенные таким образом предложения и поправки не могут даже быть рассмотрены ни на заседании комитета, ни, тем более, в зале парламента", - добавил Креминь.

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование .

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что на заседании подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития не приняли никакого решения по русификационным поправкам в языковое законодательство.

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