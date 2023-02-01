Плач по русскому языку продолжается. Поэтому следует объяснить, почему языковой вопрос – это о жизни каждого из нас.

Запомните, русский язык в Украине — повод для России постоянно посягать на нашу территорию и каждого из нас. Всегда, пока московиты будут способны это делать. Они считают, что если мы говорим по-русски, то мы их собственность.

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Русский язык для них — это средство мягкой оккупации через музыку, кино, медиа и все остальное, с чем сюда приходит влияние на наше массовое сознание.

Русский язык в Украине – это повод для России постоянно посягать на нашу территорию и каждого из нас. Всегда, пока московиты будут способны это делать. Они считают, что если мы говорим по-русски, то мы их собственность

В конце концов, это их проблема, что они сделали свой язык оружием. А если это оружие, от него нужно защищаться.

Чем больше у нас будет русскоязычного пространства, тем слабее будем мы. Нас заставили так мыслить и поступать.

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Хочешь жить в безопасной Украине, старайся сделать так, чтобы русского становилось меньше. От этого зависит твоя жизнь.

Вопрос иностранного языка на твоей территории имеет для тебя чисто потребительское измерение. Старайся, чтобы кроме государственной, на твоей земле практиковали распространение языка тех стран, в которых тебе комфортно жить и путешествовать. Ибо речь – это не только средство общения, но и средство проникновения этики, эстетики, образования, образа жизни, благ.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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