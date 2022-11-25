Об этом говорится в сообщении пресс- службы языкового омбудсмена.

По данным языкового омбудсмена, Терехов обращался к гражданам на негосударственном языке.

"Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 закона. За совершение указанного административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 188 (52) Кодекса Украины , применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн", - говорится в сообщении.

Также Терехову вынесли предупреждение за использование негосударственного языка на его официальных страницах в соцсетях (нарушение части 6 статьи 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного").

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой убрать вывески и рекламу на негосударственном языке.

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