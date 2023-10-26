Языковой омбудсмен перечислил три шага для противодействия лингвоциду на ВОТ
Первые факты лингвоцида Украина фиксировала на ВОТ Донетчины и Луганщины еще в 2014 году. Сейчас же на всех захваченных землях происходит масштабное искоренение украинского
Об этом " Голосу Украины " рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.
"Лингвоцид — один из самых больших рисков в гуманитарной сфере, связанных с продолжающейся уже десятый год российской агрессией. Первые признаки лингвоцида появились в 2014-м, с незаконной оккупацией Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
По словам уполномоченного, после начала полномасштабного вторжения Россия с новой силой начала наступление на украинский язык, и больше всего пострадала сфера образования.
"Что мы можем этому противопоставить? Во-первых, преступление должно быть должным образом задокументировано. Чтобы в будущем и оккупант, и коллаборант, причастный к сужению сферы функционирования украинского языка, понесли наказание. Речь идет и о тех, кто отдавал преступные приказы, а также о тех, кто их напрямую выполнял", - сказал Кремень.
"Во-вторых, чтобы привлечь виновных в преступлении лингвоцида к международной ответственности, должны для начала внедрить изменения в действующее украинское законодательство - внести в Уголовный кодекс Украины положение об ответственности за преступления лингвоцида ", - добавил он.
Третьим шагом, по его словам, есть меры по возобновлению функционирования государственного языка на деоккупированных территориях.
"Да, на всех деоккупированных территориях Украины должны действовать программы развития украинского языка. В этом аспекте хотел бы акцентировать внимание на примере Херсонщины, где 24 общины разработали и утвердили местные языковые программы. Интересно, что в этом списке есть общины, которые до сих пор находятся под оккупацией". Принятие языковых программ на этих территориях - это работа на опережение", - сказал Кремень.
По его словам, власти определили приоритетные задачи: организовать бесплатные языковые курсы, пополнить библиотечные фонды, начать процесс дерусификации общественного пространства, подготовить педагогов для работы на этих территориях.
- В августе Кремень рассказал, что российские оккупанты осуществляют демонтаж указателей, выполненных на украинском языке, на участке автомобильной дороги Херсон-Геническиск. Это, по его словам, имеет признаки лингвоцида. Также захватчики уничтожают украинские книги, а завозят в школы на ВОТ пропагандистскую литературу.
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