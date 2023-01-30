Языковой омбудсмен дал оценку решению Киево-Могилянской академии запретить русский в стенах заведения
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь приветствовал решение Киево-Могилянской академии запретить использование русского зыка в стенах заведения и сказал, что это соответствует закону
Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.
По его словам, это решение отвечает закону.
"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. Вместе с тем статья 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорит о том, что язык образовательного процесса - государственный", - сказал Креминь.
Он подчеркнул, что в мире растет интерес к изучению украинского языка, и призвал другие вузы последовать примеру Киево-Могилянской академии.
"В условиях российско-украинской войны вопросы защиты языка и его утверждения - среди приоритетных, поэтому сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов", - резюмировал Креминь.
- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" студентам, преподавателям и администрации запретили использовать русский язык в заведении.
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