Сразу чтобы не было вопросов по моей позиции. Мы с женой не будем учить наших детей русскому. Таково уж наше принципиальное решение. Даже сейчас мы пытаемся разговаривать с сыном исключительно на украинском. Постепенно присоединяется английский. Я просто не вижу смысла засорять мозг ребенка языком, чье информационное пространство сейчас не может дать ничего оригинального и интересного по сравнению с англоязычным.

Русский язык не является причиной агрессии. Будь она — не было бы войны против Финляндии или Грузии. Причиной российской агрессии не является язык, не религия, не есть идеология. Причина агрессии России – необходимость агрессии для поддержания внутреннего режима. Причиной ЛЮБОЙ агрессии почти всегда являются внутренние вопросы агрессора

И чтобы сразу большую спекулятивную тему. Нет, русский язык не является причиной агрессии. Будь она — не было бы войны против Финляндии или Грузии. Причиной российской агрессии не является речь, не религия, не есть идеология. Причина агрессии России – необходимость агрессии для поддержания внутреннего режима. Причиной ЛЮБОЙ агрессии почти всегда являются внутренние вопросы агрессора. У авторитарных режимов нет внешнеполитических целей, есть внешнеполитические инструменты решения внутренних задач. И вообще, язык не может принадлежать ни одному государству или тем более политическому режиму. Русский язык это – как и любой язык – это символическая система.

Но вот языковое пространство, пространство, где сейчас используется русский – токсическое. Мейнстрим русскоязычного контента сейчас — язык ненависти, диктатуры, отвратительных шовинистических взглядов, антигуманизма и обскурантизма. Сейчас русское языковое пространство – как немецкое 30-х. И наличие исключений не изменяет тенденций.

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Но в Украине есть исторический ареал распространения русского, существующий сейчас достаточно автономно от российского ареала в РФ. Хотя и находится под влиянием. В Украине есть миллионы людей, для которых русский родной (языком общения семьи в нескольких поколениях) И с этим ничего не поделаешь. Эти люди служат в ВСУ, производят национальный продукт и являются важной частью нашего пути к победе. Такой высокий уровень использования российской реально является следствием колониальной политики России и является результатом насильственных действий по вытеснению украинского. Но это уже вышло. И еще дополнительно надо учитывать, что если мы хотим интегрировать обратно Крым и ОРДЛО, что там живут сотни тысяч людей, которые не сотрудничали с оккупантами, но при этом русскоязычны. И в своей жизни они это не изменят.

Именно эта сложность — русский язык использовался для вытеснения украинского, то, что миллионы людей уже являются носителями русского как родного (и — например — для перехода их семьи на украинский нужно согласие обоих супругов), то, что ситуация в Украине дополнительно усложняется травматическим военным опытом, и делает ситуацию крайне сложной. И позволяет использовать фактор языка как русскими, так и разными внутренними силами для получения политических бонусов.

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Кроме того. Что еще для нас важно?

1. Мы хотим быть европейским правовым государством. Поэтому гарантия прав и свобод человека важна. Соблюдение Конституции важно. А что нам говорит Конституция? 10. Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, изучение языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом ".

Нам необходимо гарантировать безопасность своего информационного, идеологического, культурного пространства от влияния России, преимущественно русскоязычного. И не забывать, что первое, что россияне делают на оккупированных территориях еще с 2014 - отменяют изучение украинского и уничтожают украинские книги, тексты, любое упоминание об украинском языке

2. Нам необходимо обеспечить безопасность своего информационного, идеологического, культурного пространства от влияния России, которое является преимущественно русскоязычным. И не забывать, что первое, что россияне делают на оккупированных территориях еще с 2014 – отменяют изучение украинского и уничтожают украинские книги, тексты, любое упоминание об украинском языке. Включая носители. Это факт, который трудно отрицать.

3. При этом нам вредно провоцировать искусственные дополнительные конфликты внутри общества. Это отдаляет не только победу, но и нормальное восстановление. Мы не имеем права разбрасываться людьми. Это – преступление.

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Все эти факторы должны учитываться как в государственной, так и в бытовой языковой политике. Сразу я против запретов, репрессий, притеснений. Мы слишком просто разбрасываемся людьми и просто выталкиваем русскоязычных из страны – это глупость. У нас и без того большой дефицит людей. А учитывая, что у нас в Европе сейчас минимум половина беженцев — русскоязычные, если эту тему перегреть — им станет проще принять решение о невозвращении.

Что я считаю вполне приемлемым?

1. Любые формы поддержки (вплоть до прямых дотаций) украиноязычного контента, в первую очередь, направленного на детей. Популяризировать (в том числе положительную пропаганду) потребление детьми вместе со взрослыми украиноязычного контента.

2. Взращивать и развивать альтернативную двуязычие — украинский и английский вместо украинского и русского. Это стратегически выгодно. Это даст положительный экономический эффект. Это безопасно для украинского будущего.

3. То, что уже сделано, или в процессе: первый язык сферы обслуживания — украинский. От тех, кто обслуживает. А не для тех, кто обращается.

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4. Постепенное введение двуязычного школьного образования — английский и украинский. Вытеснение русского языка на периферию образовательного процесса.

5. Среди возможных запретов, которые могут работать. Запрет на публикацию или распространение переводов книг, фильмов, журналов, любого другого контента на русский язык. На первом этапе, если есть украинская альтернатива. На втором этапе – полностью. У нас до сих пор на большинстве онлайн-сервисов можно спокойно выбрать русскую звуковую дорожку. Не ок. Здесь чисто экономический мотив – не надо поддерживать русских переводчиков. Надо своих.

Что я считаю совершенно неприемлемым?

1. Любые антиконституционные и античеловечные притеснения. Особенно со стороны государственных органов. Нет, ни одно государственное или муниципальное учреждение не имеет права отказывать в обслуживании, если гражданин Украины обратился к нему на языке своего меньшинства. Особенно если это, например, лицо пожилого возраста, спасающееся от войны. Это банальное нарушение закона.

Ни одно государственное или муниципальное учреждение не имеет права отказывать в обслуживании, если гражданин Украины обратился к нему на языке своего меньшинства. Особенно если это, например, лицо пожилого возраста, спасающееся от войны. Это банальное нарушение закона

2. Попытки навязать украинский язык инструментами насилия, насмешки, оскорблений и притеснений. Потому что это банально неэффективно и дает массу доводов россиянам и местным защитникам "справедливости".

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Что можно сделать с точки зрения психологии и коммуникаций на бытовом уровне? Вы можете ограничивать общение с русскоязычными в быту, в собственных социальных сетях, но если вы хотите эффективно переводить людей на украинский — просто никогда не отвечайте ему на русском, если он знает украинский хотя бы на базовом уровне. И не проявляйте злости.

Если человек пока не хочет или не готов перейти на украинский, но при этом он проукраинский (да, это вполне совместимые вещи), поддерживает Украину в войне — вы только навредите, если будете заставлять. Если вы будете смеяться над теми, кто сейчас беженец в Польше — ему гораздо легче будет принять решение не возвращаться. И мы потеряем еще одного человека. Или даже целую семью.

Если человек пока не хочет или не готов перейти на украинский, но при этом он проукраинский (да, это вполне совместимые вещи), поддерживает Украину в войне — вы только навредите, если будете заставлять

Почему вынуждать плохо и с точки зрения стандартов нормальной европейской страны? Потому что нужно уважать личные границы. Надо уважать право людей говорить на любом языке, если это не ограничивает права других. Ибо я прекрасно понимаю, что после войны в страну ее восстанавливать и потом жить приедут сотни тысяч миллионов людей, которые будут использовать языковые системы нам непонятны. И вот с ними точно сразу надо разговаривать на английском и учить украинскому.

Поэтому давайте в вопросах речи быть немного рассудительнее. И работать головой, а не сердцем, в высоком порыве создавая причины конфликтов, которых никогда в стране не было. Потому что россияне всегда мечтали расколоть Украину из-за языкового вопроса, у них не получалось, и желательно, чтобы мы это не сделали вместо них.

Украина будет украиноязычной и англоязычной. Но надо это сделать так, чтобы цена не была слишком высокой.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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