Язык языка
Как нам сломать подростковую субкультуру, в которой до сих пор считается необходимым говорить на языке врага?
Я не часто пользуюсь общественным транспортом, но достаточно, чтобы заметить одну вещь.
Сумы – город, где статистика показывает 86% населения как этнических украинцев.
Однако в 1990-х большинство (ну где-то 80%) говорило в маршрутках: "Сделайте остановочку".
И это при том, что в 300-тысячных Сумах в 1950-х проживало менее 60 тысяч жителей. И все понаехавшие — 1-2 поколения как от сохи.
Уже в 2000-х где-то 60/40 было.
Но с преимуществом на "сделайте".
Причем это "сделайте остановочку" было с таким акцентом, что слух резало.
После Майдана Достоинства наконец-то украинского языка в общественном транспорте стало больше.
На 2021 год — примерно 70/30 в пользу украинского.
А уже сейчас по-русски говорят в маршрутках, возможно, всего 10-15%.
Но!
В категории "малолетки" по-русски говорит большинство. Ну вот, чтобы вы понимали: в Сумах между собой на "жутком русском языке" говорят большинство старшеклассников.
Я почему пишу.
Потому что случайно услышал, как кучка девочек-подростков, две из которых из моего двора и (точно!!!) из украиноязычных семей (я же знаю) - между собой щебечут на "общепонятном".
Хотя мне их щебет – как карканье.
Меня захлестнуло, и я спросил их:
– Сколько еще должно погибнуть на фронте воинов, чтобы вы перестали стесняться языка своих родителей?
Девочки ускорились – не ответив.
А я себе думаю: "Ну, хорошо, в 1990-х. Пытались говорить по-русски, чтобы вдруг кто не подумал, что девушка из села.
Но сейчас?
И это при том, что с родителями-бабушками точно говорят по-украински.
А как только соберутся втроем-вчетвером — ломают языки и корчат из себя тургеневских девушек.
Я не знаю, как это происходит и почему. Кто здесь не дорабатывает: семья, школа или все общество?
И как нам сломать эту подростковую субкультуру, в которой до сих пор считается необходимым говорить на языке врага?
Об авторе. Виктор Бобыренко, политолог
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