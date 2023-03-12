Я не часто пользуюсь общественным транспортом, но достаточно, чтобы заметить одну вещь.

Сумы – город, где статистика показывает 86% населения как этнических украинцев.

Однако в 1990-х большинство (ну где-то 80%) говорило в маршрутках: "Сделайте остановочку".

И это при том, что в 300-тысячных Сумах в 1950-х проживало менее 60 тысяч жителей. И все понаехавшие — 1-2 поколения как от сохи.

Уже в 2000-х где-то 60/40 было.

Но с преимуществом на "сделайте".

Причем это "сделайте остановочку" было с таким акцентом, что слух резало.

После Майдана Достоинства наконец-то украинского языка в общественном транспорте стало больше.

На 2021 год — примерно 70/30 в пользу украинского.

А уже сейчас по-русски говорят в маршрутках, возможно, всего 10-15%.

Но!

В категории "малолетки" по-русски говорит большинство. Ну вот, чтобы вы понимали: в Сумах между собой на "жутком русском языке" говорят большинство старшеклассников.

Я почему пишу.

Потому что случайно услышал, как кучка девочек-подростков, две из которых из моего двора и (точно!!!) из украиноязычных семей (я же знаю) - между собой щебечут на "общепонятном".

Хотя мне их щебет – как карканье.

Меня захлестнуло, и я спросил их:

– Сколько еще должно погибнуть на фронте воинов, чтобы вы перестали стесняться языка своих родителей?

Девочки ускорились – не ответив.

А я себе думаю: "Ну, хорошо, в 1990-х. Пытались говорить по-русски, чтобы вдруг кто не подумал, что девушка из села.

Но сейчас?

И это при том, что с родителями-бабушками точно говорят по-украински.

А как только соберутся втроем-вчетвером — ломают языки и корчат из себя тургеневских девушек.

Я не знаю, как это происходит и почему. Кто здесь не дорабатывает: семья, школа или все общество?

И как нам сломать эту подростковую субкультуру, в которой до сих пор считается необходимым говорить на языке врага?

Источник

Об авторе. Виктор Бобыренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.