Об этом сообщают на facebook-странице проекта MAVKA .

В клипе кадры с участием Артема и Кристины в фантазийных локациях дополняют эпизоды из анимационного мультфильма, большинство из которых зрители увидят впервые.

Саундпродюсером и композитором "Языка ветра", автором мелодии и аранжировки стал Артем Пивоваров. Он, кстати, озвучивает главного героя мультфильма, Лукаша. Текст песни Артем Пивоваров и Кристина Соловий создали в соавторстве – слова писали каждый для своего куплета. Трек звучит в одной из сцен мультфильма, дающей начало романтической истории главных героев.

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"Это эмоциональная композиция о любви, несмотря на разные обстоятельства и смертельную опасность. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был посвящён до 14 февраля", – говорит Артем Пивоваров.

Режиссер-постановщик видеоработы – Андрей Колесник, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, а образы для исполнителей создала Звинка Сивик.

"Мавка. Лесная песня" (англ. Mavka. The Forest Song) – украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Создатели мультика надеются, что его выход станет знаковым событием и принесет "эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви ненависти". Его производство продолжалось с 2015 года.