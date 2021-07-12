"Язык угроз": Джапарова рассказала, как Россия пытается давить на страны относительно участия в "Крымской платформе"
Российская дипломатия угрожает странам, которые согласились на участие в саммите "Крымская платформа"
Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в интервью Крым.Реалии.
"Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации "Крымской платформы", - сказала она.
Джапарова заявила, что Украина получает эту информацию от партнеров.
"Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о "Крымской платформе" и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно каждая страна имеет ресурс , чтобы игнорировать эти угрозы. Мы к этому тоже должны относиться трезво ", - заявила первая заместитель министра.
По ее словам, есть ряд стран, для которых сотрудничество с РФ имеет критический характер, как в военной сфере, так и в экономике.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы".
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