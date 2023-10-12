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Язык тела: 8 типов объятий, которые расскажут о чувствах человека

12 октября, 2023 четверг
12:30
Общество Объятия

Сколько эмоций и чувств могут вызвать обычные объятия? С их помощью можно выразить нежность, поддержку, радость и показать связь людей

Объятия могут иметь разные значения в различных ситуациях, от приветствия и выражения дружбы до проявления любви и страсти. Поэтому следует уметь их идентифицировать, чтобы улучшить понимание эмоциональной стороны общения и взаимодействия с другими людьми и избежать недоразумений при неправильной интерпретации сигналов собеседника.

Различные ситуации требуют разных видов поддержки и обнаружения чувств. Поэтому важно знать, какие объятия могут быть интимными или личными, а какие более общими. Это поможет сохранять личное пространство и комфорт всех сторон в общении, показать правильный месседж к собеседнику, что особенно важно, если такие жесты направлены к лицам другой статьи.

Чем полезны объятия?

В целом объятия являются частью тактильных потребностей человека и важной составляющей физического и эмоционального здоровья. Объемы, продолжающиеся более 20 секунд, способствуют высвобождению окситоцина и серотонина, так называемых "гормонов счастья", отмечает психолог Наталья Гаевская. Они могут улучшать настроение и снижать уровень стресса. Кроме того, объятия вызывают у людей ощущение привязанности, поэтому полезны в разрешении конфликтов.

Министерство здравоохранения на своем веб-портале опубликовало информацию о том, что объятия оказывают положительное влияние на ряд аспектов человеческого организма. Это касается не только улучшения настроения, а также уменьшения тревожности и боли, ведут к улучшению иммунитета, снижают риск сердечных болезней и прочее. Объятия оказывают положительное влияние на организм за счет активации ряда физиологических реакций таких как высвобождение гормонов счастья, снижение уровня кортизола и расслабление мышц.

Какие есть типы объятий и как их идентифицировать?

Боковые объятия, или объятия одной рукой

Боковые объятия – это форма физического контакта, когда один человек обнимает другого не прислоняясь полностью, а только положив руку на плечи. Этот тип объятий для приветствий и выражает поддержку и дружбу.

Объятия одной рукой обычно используют товарищи или родственники, поэтому могут указывать на особо близкие отношения между людьми, например между членами семьи или хорошими друзьями.

Фото: Freepik

Объятия с похлопыванием по спине или плечу

Этот вид объятий может выражать поддержку, комфорт и заботу. Похлопывание по спине может иметь расслабляющий эффект и вызывать чувство безопасности и покоя. Преимущественно имеет место в дружеских или родственных отношениях между коллегами.

Такой жест используется в разных ситуациях, выражает понимание и поддержку, но это точно не о любовном продолжении. Такая форма физического контакта явно демонстрирует вашу принадлежность к "френдзоне".

"Медвежьи" объятия

Это особый вид объятий в рамках родственных отношений, который часто происходит между сестрами или братьями. Они могут означать крепкое воссоединение, защиту и безопасность внутри семьи. Обычно происходит очень ярко и эмоционально, один человек сильно обхватывает другого, закрепляя руки в замок за спиной, даже может на радостях поднять его.

В общем, "медвежьи" объятия в семейном и дружеском контексте могут символизировать тепло, щедрость и взаимное понимание, присущие близким отношениям.

Объятия со спины (обратные)

Обратные объятия – это форма физического проявления нежности и привязанности. Может быть интимным проявлением, жестом поддержки или просто выражением близости. Обратные объятия часто используются в любовных отношениях.

Основная идея состоит в том, что человека обнимают со спины. Это может указывать на то, что партнер стремится показать свою заботу и защиту. Обратные объятия могут быть уместны в разных ситуациях, от повседневного проявления любви до важных эмоциональных моментов в жизни людей.

Фото: Freepik

Объятия "Лондонский мост"

Этот тип объятий характеризуется наличием физического расстояния между людьми, их можно назвать "дистанционными объятиями". Люди склоняются верхней частью тела или кладут только руки на плечи, при этом их ноги стоят как можно дальше. Это может быть особым жестом, когда физический контакт невозможен или нежелателен.

Такие объятия являются скорее выражением вежливости или легким приветствием, чем полноценными объятиями. Эта позиция свидетельствует о значительных разногласиях и ощущениях дискомфорта во взаимоотношениях.

Объятия за талию и взгляд "глаза в глаза"

Объятия, когда руки партнера лежат на талии, являются выражением близости и интимности в отношениях. Этот тип объятий передает чувство комфорта и защиты, а также может свидетельствовать о высоком уровне доверия и взаимосвязи между людьми.

Зрительный контакт здесь очень важен и может указывать на глубокие чувства и демонстрацию серьезности намерений.

Объятия с распусканием рук

С таким типом объятий необходимо быть очень аккуратными. Если отношения только что начались и партнер так ведет себя на публике, это может восприниматься как нецензурный жест, нарушающий личные границы. Также может указывать на то, что мужчина воспринимает такие отношения только как игру.

Если же ваши отношения имеют долгую историю, тогда такие заигрывания могут свидетельствовать о любви и страсти, которая до сих пор существует между партнерами.

Долгие и крепкие объятия

Долгие и крепкие объятия могут свидетельствовать о глубоких чувствах, теплоте и сильной эмоциональной связи между людьми. Это может быть проявлением любви, привязанности, поддержки или радости. Такие объятия часто используются в моменты радости, встречи после длительной разлуки или как способ выразить эмоциональное сближение. Они могут быть особенно важны для разных типов отношений, ведь главное здесь эмоциональное наполнение.

Итак, из вышеперечисленных характеристик можно резюмировать, что понимание разных видов объятий может стать полезным навыком в личной и профессиональной жизни, ведь каждый человек должен подавать правильные сигналы и понимать в полной мере их значение.

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