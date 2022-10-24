"Считаю, что украинский язык должен быть как вакцинация от ковида. Непринудительным. Но без него и в магазин не зайдешь". Это и другие важные мнения граждан Украины, в частности, представителей ее национальных меньшинств, опрошенных в ходе трехлетнего социолингвистического исследования на территории Украины, стали предметом обсуждения в международном научном формате.

Конференция на тему "Дебаты по языковому разнообразию в современной Украине – национальные меньшинства, двуязычие и языковые идеологии в военные времена" в сотрудничестве Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) с рядом украинских научных институтов – Институтом украинского языка НАН Украины, Ужгородским национальным государственным гуманитарным университетом – объединила ученых для обмена мнениями по актуальным сейчас вопросам, которые перестали быть только украинскими. С начала полномасштабного вторжения сменился околоязычный дискурс в мире.

Итак, речь шла о том, как языковая политика в Украине будет решать вопросы этнической, национальной, языковой, религиозной, государственной идентичности, и как это будет выглядеть на фоне международных исследований? Как война повлияла на ситуацию с языками национальных меньшинств и на языковые контакты в Украине? Какой опыт российско-украинской войны мог бы побуждать к более тесному сотрудничеству между гуманитарными и социальными науками в конфликтологии? Ученые из Украины, Германии, Швеции, Швейцарии делились результатами социологических опросов, социолингвистических исследований, собственными наблюдениями относительно языковой ситуации в Украине и мире, которая испытывает существенные трансформационные сдвиги. По материалам конференции опубликуют коллективную монографию на английском языке в одном из научных издательств Германии.

Во время главной дискуссии, к которой присоединились Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и руководители научных групп Германии и Украины – Моника Уингендер, Надежда Кисс (Гиссен), Светлана Соколова (Киев), Галина Шумицкая (Ужгород), Андрей Колесников (Измаил) – обсудили ряд актуальных в Украине вопросов, в частности актуальность термина "национальные меньшинства", который иногда называют дискриминационным, предлагая "национальные сообщества".

"Последние социологические исследования доказывают: независимо от своего возраста, статуса или происхождения подавляющее большинство граждан Украины принципиально перешло на общение на украинском языке даже дома

Исходя из международной терминологии, есть четкое понимание понятия "национальные меньшинства", и оно задекларировано в Конституции Украины, – отметил Тарас Кремень. "Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определена необходимость разработки соответствующего закона. Я среди тех, кто поддерживает его появление и готов приобщиться к работе над ним", – отметил омбудсмен. Уполномоченный также рассказал о фактах лингвоцида российскими преступниками на оккупированных территориях Украины, о работе институции как ассоциированного члена Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL), общенациональной кампании по расширению сети бесплатных курсов и клубов по овладению украинским языком, позитивные изменения государственной политики. "Последние социологические исследования доказывают: независимо от своего возраста, статуса или происхождения подавляющее большинство граждан Украины принципиально перешло на общение на украинском даже дома. Это еще раз доказывает: мы — сильная и единственная нация, которая, закаляясь войной, выбрала язык на оберег своей идентичности, достоинства и победы", — подчеркнул Тарас Кремень.

Вопросы взаимодействия государственного языка на языках национальных меньшинств в Украине нельзя приравнивать к способам его решения в странах с постоянной языковой политикой

Доктор Надежда Кисс из Гиссенского университета напомнила присутствующим о хорошо известных манипуляциях с ратификацией в Украине Хартии, призванной, по сути своей, защищать угрожающие языки, а русский к таким не относится. А также указала на важность соответствия новых проектов документов действующим, которые в отдельных пунктах противоречат друг другу: к примеру, обсуждаемый проект закона о национальных меньшинствах предусматривает возможность создания медиа на языке соответствующего меньшинства без параллельной украиноязычной версии, тогда как это противоречит действующим языковым и образовательным законам в Украине.

Отмечалось и то, что вопрос взаимодействия государственного языка на языках национальных меньшинств в Украине нельзя приравнивать к способам его решения в странах с постоянной языковой политикой, поскольку до самой войны ситуация в Украине была такой, что государственный язык нужно было защищать наравне с языками национальных меньшинств. Сейчас уникальный опыт трансформации языковой ситуации в мире: языковой вопрос решается во время войны и путем войны. Проведенные исследования свидетельствуют, что граждане Украины массово добровольно переходят к общению на украинском языке.

Поэтому Украина, взяв на себя ответственность за безопасность на континенте, должна диктовать свои условия относительно вектора развития европейской языковой политики, но этот пример сначала стоит продемонстрировать в своем обществе. Между тем, нужно думать об исследовании языкового поведения украинцев за рубежом: как они адаптируются в других странах, как изучают их языки, как сохраняют свою и т.д. С другой стороны, активно мониторить, как массовая эмиграция повлияла на изменение языковой ситуации в Украине. На фоне современных процессов в Украине появление закона о национальных меньшинствах или коренных сообществах – один из важнейших шагов для утверждения статуса украинского языка и как языка ЕС.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Галина Шумицкая, профессор Ужгородского национального университета.

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