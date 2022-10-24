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OPINION

Язык – как бронежилет, как флаг, как оружие, как вакцинация

Галина Шумицкая
24 октября, 2022 понедельник
16:00
Мнение

Последние социологические исследования доказывают: независимо от своего возраста, статуса или происхождения подавляющее большинство граждан Украины принципиально перешли на общение на украинском языке даже дома

"Считаю, что украинский язык должен быть как вакцинация от ковида. Непринудительным. Но без него и в магазин не зайдешь". Это и другие важные мнения граждан Украины, в частности, представителей ее национальных меньшинств, опрошенных в ходе трехлетнего социолингвистического исследования на территории Украины, стали предметом обсуждения в международном научном формате.

Конференция на тему "Дебаты по языковому разнообразию в современной Украине – национальные меньшинства, двуязычие и языковые идеологии в военные времена" в сотрудничестве Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) с рядом украинских научных институтов – Институтом украинского языка НАН Украины, Ужгородским национальным государственным гуманитарным университетом – объединила ученых для обмена мнениями по актуальным сейчас вопросам, которые перестали быть только украинскими. С начала полномасштабного вторжения сменился околоязычный дискурс в мире.

Итак, речь шла о том, как языковая политика в Украине будет решать вопросы этнической, национальной, языковой, религиозной, государственной идентичности, и как это будет выглядеть на фоне международных исследований? Как война повлияла на ситуацию с языками национальных меньшинств и на языковые контакты в Украине? Какой опыт российско-украинской войны мог бы побуждать к более тесному сотрудничеству между гуманитарными и социальными науками в конфликтологии? Ученые из Украины, Германии, Швеции, Швейцарии делились результатами социологических опросов, социолингвистических исследований, собственными наблюдениями относительно языковой ситуации в Украине и мире, которая испытывает существенные трансформационные сдвиги. По материалам конференции опубликуют коллективную монографию на английском языке в одном из научных издательств Германии.

Во время главной дискуссии, к которой присоединились Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и руководители научных групп Германии и Украины – Моника Уингендер, Надежда Кисс (Гиссен), Светлана Соколова (Киев), Галина Шумицкая (Ужгород), Андрей Колесников (Измаил) – обсудили ряд актуальных в Украине вопросов, в частности актуальность термина "национальные меньшинства", который иногда называют дискриминационным, предлагая "национальные сообщества".

"Последние социологические исследования доказывают: независимо от своего возраста, статуса или происхождения подавляющее большинство граждан Украины принципиально перешло на общение на украинском языке даже дома

Исходя из международной терминологии, есть четкое понимание понятия "национальные меньшинства", и оно задекларировано в Конституции Украины, – отметил Тарас Кремень. "Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определена необходимость разработки соответствующего закона. Я среди тех, кто поддерживает его появление и готов приобщиться к работе над ним", – отметил омбудсмен. Уполномоченный также рассказал о фактах лингвоцида российскими преступниками на оккупированных территориях Украины, о работе институции как ассоциированного члена Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL), общенациональной кампании по расширению сети бесплатных курсов и клубов по овладению украинским языком, позитивные изменения государственной политики. "Последние социологические исследования доказывают: независимо от своего возраста, статуса или происхождения подавляющее большинство граждан Украины принципиально перешло на общение на украинском даже дома. Это еще раз доказывает: мы — сильная и единственная нация, которая, закаляясь войной, выбрала язык на оберег своей идентичности, достоинства и победы", — подчеркнул Тарас Кремень.

Вопросы взаимодействия государственного языка на языках национальных меньшинств в Украине нельзя приравнивать к способам его решения в странах с постоянной языковой политикой

Доктор Надежда Кисс из Гиссенского университета напомнила присутствующим о хорошо известных манипуляциях с ратификацией в Украине Хартии, призванной, по сути своей, защищать угрожающие языки, а русский к таким не относится. А также указала на важность соответствия новых проектов документов действующим, которые в отдельных пунктах противоречат друг другу: к примеру, обсуждаемый проект закона о национальных меньшинствах предусматривает возможность создания медиа на языке соответствующего меньшинства без параллельной украиноязычной версии, тогда как это противоречит действующим языковым и образовательным законам в Украине.

Отмечалось и то, что вопрос взаимодействия государственного языка на языках национальных меньшинств в Украине нельзя приравнивать к способам его решения в странах с постоянной языковой политикой, поскольку до самой войны ситуация в Украине была такой, что государственный язык нужно было защищать наравне с языками национальных меньшинств. Сейчас уникальный опыт трансформации языковой ситуации в мире: языковой вопрос решается во время войны и путем войны. Проведенные исследования свидетельствуют, что граждане Украины массово добровольно переходят к общению на украинском языке.

Поэтому Украина, взяв на себя ответственность за безопасность на континенте, должна диктовать свои условия относительно вектора развития европейской языковой политики, но этот пример сначала стоит продемонстрировать в своем обществе. Между тем, нужно думать об исследовании языкового поведения украинцев за рубежом: как они адаптируются в других странах, как изучают их языки, как сохраняют свою и т.д. С другой стороны, активно мониторить, как массовая эмиграция повлияла на изменение языковой ситуации в Украине. На фоне современных процессов в Украине появление закона о национальных меньшинствах или коренных сообществах – один из важнейших шагов для утверждения статуса украинского языка и как языка ЕС.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Галина Шумицкая, профессор Ужгородского национального университета.

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