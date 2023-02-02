Так вот, расскажу об очень личном.

Есть у меня зять. Бывший. Мать у него еврейка. Папа – араб-католик из Ливана. Родители познакомились во время учебы. Но это другая история.

Так вот, экс-зять родом из Закарпатья. Там еще тот микс, вы сами понимаете. Он родился в Украине, жил в Украине, Ливане, Израиле и в 20-летнем возрасте переехал в Канаду.

Он много ездит по миру, путешествует и работает.

Я им никогда не прощу, что было сделано с моим народом. Не прощу, что мою семью разбросало по всему миру – от Венгрии и до Канады. Выживших разбросало. Другие были сожжены и уничтожены

Но никогда не ездит в Германию и физически не может слышать немецкий язык.

Я спрашивала, почему? Время прошло. Язык не виноват. Германия – это не только концлагеря. Германия – это литература и искусство. Немцы покаялись. Многое сделали для искупления своей вины. Прошли процесс денацификации и так далее.

"Да все понятно", – отвечает. "Но я им никогда не прощу, что было сделано с моим народом. Не прощу, что мою семью разбросало по всему миру – от Венгрии и до Канады. Выживших разбросало. Другие были сожжены и уничтожены".

И мне нечего на это возразить.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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