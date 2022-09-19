Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Хорошо, что заявления Орбана стали известны широким массам. У меня есть подозрения, что Орбан знал о подготовке Путина к войне против Украины, как минимум еще летом 2021 года, возможно, он не знал о масштабах войны. Очевидно, что Орбан не так наивен, чтобы не понимать, что ему дешевый газ дают в обход территории Украины, настолько дешевый, что он выглядит конкурентным", – отметил Воля.

По его словам, дешевый газ – это предоплата Путина за то, чтобы Орбан занимал антиевропейскую позицию по поводу санкций ЕС против РФ.

"ЕС должен вплотную подойти к рассмотрению процедур, чтобы не вскармливать за счет налогоплательщиков ЕС этого монстра великодержавия. Орбан - это яйца путинской кукушки, которые сейчас подброшены в гнездо ЕС и с помощью денег ЕС, этот режим крепнет. Путин рассчитывает, что ЕС развалится" , – подчеркнул Воля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в результате войны с Россией может потерять половину территории, а Евросоюзу грозит распад

Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права

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