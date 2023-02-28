Об этом пишут на сайте МОУ .

"Были внесены изменения в 8 договоров, согласно которым уменьшен срок действия соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции", – говорится в заявлении.

Снижение цен обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило возможности поставщиков учитывать инфляцию и другие риски.

Стоимость питания составляет от 137,04 до 144,06 грн.

Среди продуктов, изменивших цену яйца по 8-9 гривен в зависимости от первого или высшего сорта, макаронные изделия от 35,70 до 42,30 грн за килограмм; картофель – от 12,60 до 17,70 грн за кг, а ранний обойдется от 16,90 до 40 грн, куриное бедро – от 90,96 до 108 грн за килограмм.

То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдача продуктов, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств и др.

"Изменение сроков действия соглашений и изменение ценовых показателей были осуществлены после детальных консультаций с комитетами Верховной Рады Украины и соответствующими центральными органами исполнительной власти как шаг для обеспечения бесперебойного процесса питания ВСУ", - подчеркнули в МОУ.

Кроме того, создана Межведомственная рабочая группа под председательством первого вице-премьера Юлии Свириденко, которая будет прорабатывать вопросы обновления системы закупки услуг и публично контролировать закупки для армии.