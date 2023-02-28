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Яйца подешевели: Минобороны внесло изменения в восемь договоров по организации закупки продовольствия

28 февраля, 2023 вторник
18:22
Экономика

Министерство обороны Украины внесло изменения в восемь договоров по организации закупки продуктов для армии. В частности, стоимость яиц стала 8,40

Об этом пишут на сайте МОУ .

"Были внесены изменения в 8 договоров, согласно которым уменьшен срок действия соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции", – говорится в заявлении.

Снижение цен обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило возможности поставщиков учитывать инфляцию и другие риски.

Стоимость питания составляет от 137,04 до 144,06 грн.

Среди продуктов, изменивших цену яйца по 8-9 гривен в зависимости от первого или высшего сорта, макаронные изделия от 35,70 до 42,30 грн за килограмм; картофель – от 12,60 до 17,70 грн за кг, а ранний обойдется от 16,90 до 40 грн, куриное бедро – от 90,96 до 108 грн за килограмм.

То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдача продуктов, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств и др.

"Изменение сроков действия соглашений и изменение ценовых показателей были осуществлены после детальных консультаций с комитетами Верховной Рады Украины и соответствующими центральными органами исполнительной власти как шаг для обеспечения бесперебойного процесса питания ВСУ", - подчеркнули в МОУ.

Кроме того, создана Межведомственная рабочая группа под председательством первого вице-премьера Юлии Свириденко, которая будет прорабатывать вопросы обновления системы закупки услуг и публично контролировать закупки для армии.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
  • В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
  • 2 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
  • 3 февраля Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны , он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
  • Позже стало известно, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет , в состав которого войдут представители общественности.
  • 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , в частности будет введен механизм общественного контроля.
  • Позже сообщалось, что к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились представители 13 общественных организаций .
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