Яйца Фаберже, золото, около 100 картин, швейцарские часы, антиквариат и оружие: Нацполиция показала изъятое имущество супругов Медведчуков

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.



По предварительной информации, сейчас продолжаются меры по аресту имущества, конечным бенефициаром которого является жена Медведчука Оксана Марченко.



Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели досудебное расследование и провели санкционированные обыски на территории Киева и области.



В ходе обысков было обнаружено около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного нардепа. А также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

В настоящее время полная сумма выявленного имущества устанавливается.



Кроме того, в офисе Генпрокурора готовятся ходатайства о наложении ареста на указанные активы.

В дальнейшем арестованное имущество будет передано в управление АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной российскими оккупнатами инфраструктуры.

Напомним, что 14 апреля суд Львова арестовал 154 объекта имущества нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.