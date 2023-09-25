Abrams, Avenger и беспилотники: особенности вооружения Вооруженных Сил Украины. Колонка Сергея Згурца
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Яйца бенедикт. Рецепт приготовления
Гурманы любят на завтрак готовить яйца. Это вкусно, быстро и сытно
Ингредиенты для блюда – яйца бенедикт:
- два яйца
- лосось - 60 г
- рукола - 20 г
- ржаной хлеб — два ломтика
- холодная вода - две столовые ложки
- соус голландез - 60 г
Соус голландез
- два яйца
- сливочное масло - 75 г
- лимон - 10 г
- щепотка соли
Пошаговый рецепт приготовления блюда – яйца бенедикт:
- кипятим воду
- уменьшаем температуру до минимальной
- разбиваем яйцо
- аккуратно, чтобы сохранить желток, переливаем яйцо в чашку
- в воде делаем воронку
- осторожно опускаем яйцо из чашки в воду. Именно этот нехитрый способ — самый простой и надежный
- растапливаем сливочное масло
- отделяем белки от желтков
- к желткам добавляем холодную воду и лимонный сок
- размешиваем
Фото: www.freepik.com
- солим
- ставим на "водяную баню"
- когда масса начнет густеть, вливаем растопленное масло, не прекращая взбивать.
- снимаем с огня
- подогреваем в тостере хлеб
- на хлеб выкладываем рукколу
- сверху – лосось
- еще сверху - яйца
- поливаем яйца соусом голландез
- украшаем побегами.
Приятного аппетита!
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