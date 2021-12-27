"Явный признак политических преследований": директор Харьковской правозащитной группы Захаров о подозрении Порошенко

Об этом передает gazeta.ua.

Заxаров обратил внимание, что подозрение начинается с обширного рассказа о создании ООН в 1945 году.

"В подозрении уделяется три страницы текста учредительным документам ООН, не имеющим никакого отношения к предмету уголовного производства. Последующие 13 страниц описывают историю российской агрессии в Украине, цели и задачи "Л/ДНР", цитируется Конституция, нормативные акты приняты в связи с вооруженной агрессией России. Более 50% текста в подозрении, или не имеющем никакого отношения к делу, или имеющем опосредованное отношение, уже вызывает сомнения в его обоснованности", - подчеркнул он.

Захаров отметил, что в подозрении не приведена никакая аргументация в пользу того, что целью Порошенко была государственная измена и содействие терроризму, а не государственная позиция, направленная на обеспечение Украины теплом и электроэнергией.

"Надо обратить внимание, что подозрения не хватает конкретики. Наиболее употребляемые слова в тексте подозрения после слова "Порошенко" – это слова "неизвестно" и "не установлено". В частности, постоянно упоминается: "в неизвестное время", "в неизвестном месте" , "неустановленные обстоятельства", "неустановленные лица" и т.д., нет никакой конкретной даты", - сообщил он.

По его словам, подозрение не может выглядеть обоснованно, когда "неизвестно" о большинстве деталей вроде бы совершенного преступления. Из-за такого количества неизвестного это подозрение больше похоже на рассказ, чем на подозрение, говорит Захаров.

Правозащитник отметил, что дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.

"Президент Владимир Зеленский, начиная с предвыборной кампании, постоянно прямо или косвенно высказывался о необходимости "посадки" Петра Порошенко. Лозунг "весна придет – сажать будем" был, в первую очередь, адресован Порошенко. Позже такие заявления начали делать генеральный прокурор, народные депутаты и другие высокопоставленные должностные лица – это явный признак политических мотивов преследования Порошенко: ликвидация основных оппозиционных кандидатов на пост следующего президента Украины, недопущение оппозиционной непровластной риторики и реализация предвыборных обещаний действующей власти и повышение ее политического рейтинга. ЕСПЧ уже признавал нарушения прав человека при уголовном преследовании оппозиционных деятелей в Украине, в том числе по делам "Тимошенко против Украины" и "Луценко против Украины", - подчеркнул он.

Захаров добавил, что следствие не обосновало подозрение на совершение государственной измены и содействие деятельности террористической организации, поскольку не привело никаких аргументов относительно наличия умысла Петра Порошенко для совершения этих действий.