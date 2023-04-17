Являются ли надежными примерами для украинцев персонажи типа Ли Куан Ю
Нехватка объективного исторического знания иногда приводит к упрощениям
Наша национальная украинская экспертиза об "успешных реформах и модернизации" в других странах часто базируется на мемуарах людей, которые эти реформы и модернизации проводили. Или "популярной истории" от их преемников. Или политических учеников.
К примеру, о модернизации Сингапура пишут на основе чтения мемуаров Ли Куан Ю. Или о Корее — на основе книги Пак Чон Хи. Которую он вообще написал, находясь у власти. Ибо его убили, когда он находился у власти.
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Я уже умолчу о таких о людоедах как Пиночет. Или феерически сложных персонажей как Чан Кайши, который может начать выглядеть неплохо только на фоне коммунистов, с которыми боролся. Но, по такой логике, и Сталин может быть норм.
Ты никогда не напишешь в мемуарах, и твои преемники не закажут написать, как ты занимался решаловом, убивал (или сажал) политических оппонентов или шел на довольно специфические компромиссы
Но ты никогда не напишешь в мемуарах, и твои преемники не закажут написать, как ты занимался решаловом, убивал (или сажал) политических оппонентов или шел на довольно специфические компромиссы ради движений вперед. К примеру, продавал корейских солдат в обмен на деньги во время Вьетнамской войны.
И вот эта нехватка объективного исторического знания иногда приводит к таким упрощениям, что любые размышления о примерах других стран становятся несколько идиотскими.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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