"Является попыткой политической манипуляции": в СБУ отреагировал на обвинение Разумкова в попытке сорвать его пресс-конференцию в Харькове
В Службе безопасности назвали "политической манипуляцией" заявление экс-головы ВР, нардепа Дмитрия Разумкова о попытке СБУ сорвать его пресс-конференцию в Харькове
Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии УП .
"Любые заявления о том, что Служба безопасности Украины препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И согласно функционалу не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах , – говорится в сообщении.
В СБУ считают, что любые "попытки перевести на Службу ответственность за якобы "сорванную" пресс-конференцию являются попыткой политической манипуляции".
- Напомним, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил Службу безопасности Украины в том, что в Харькове ему не дали представить местную команду своих поклонников.
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