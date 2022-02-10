"Является попыткой политической манипуляции": в СБУ отреагировал на обвинение Разумкова в попытке сорвать его пресс-конференцию в Харькове

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии УП .



"Любые заявления о том, что Служба безопасности Украины препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И согласно функционалу не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах , – говорится в сообщении.

В СБУ считают, что любые "попытки перевести на Службу ответственность за якобы "сорванную" пресс-конференцию являются попыткой политической манипуляции".

Напомним, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил Службу безопасности Украины в том, что в Харькове ему не дали представить местную команду своих поклонников.

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