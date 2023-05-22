Является ли Путин самым опасным дураком в мире
Столь благоприятных условий для агрессии, имея, к тому же, критическое преимущество в количестве и качестве вооружений, почти не создавалось в новейшей истории
Томас Фридман своей недавней колонкой в Нью-Йорк Таймс снова актуализировал разговоры о том, насколько рационально действует российский диктатор, приведший свою страну к фактическому поражению в войне, огромным экономическим потерям, изоляции в мире, серьезному ослаблению армии и вероятным последующим опасностям, с дезинтеграцией включительно.
По-моему, вся эта дискуссия должна и может решиться честным ответом на один-единственный вопрос: сумел бы на его месте любой другой лидер — милитарист, имперец и агрессор по способу мышления — воздержаться от нападения на страну, руководство которой (очевидно, в рамках определенных тайных договоренностей) открыло ему все пути для молниеносного наступления, включая захват Киева.
Сумел бы на месте Путина любой другой лидер — милитарист, имперец и агрессор по способу мышления — воздержаться от нападения на страну, руководство которой (очевидно, в рамках определенных тайных договоренностей) открыло ему все пути для молниеносного наступления, включая захват Киева
Читайте также: О принципиальной разнице между "про*баллом" и саботажем
По-моему, столь благоприятных условий для агрессии, имея, к тому же критическое преимущество в количестве и качестве вооружений, почти не создавалось в новейшей истории.
Почему это не сработало и могли ли аналитики Путина это предвидеть другое дело. Как и то, почему сегодня Путин не переходит в план Б.
В общем, мой ответ на вопрос, является ли Путин самым опасным дураком в мире, совпадает с Фридмановой только в первой части относительно опасности.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное