Является ли арест олигарха Коломойского признаком изменений в государстве

В британском издании openDemocracy вышла статья директора по развитию сайта espreso.tv Андрея Яницкого. С разрешения редакции приводим ее полностью в украинском переводе ниже (отметим, что на момент публикации данного материала, по материалам СБУ Игорь Коломойский получил новое,третье подозрение ).

На первый взгляд, 60-летний крепкий мужчина с седой бородой и непокорными пепельными кудрями, в очках, синем спортивном костюме и с кожаным портфелем выглядит как карикатура на восточноевропейского бизнесмена 1990-х годов.

Но таким на прошлой неделе перед судом предстал один из самых богатых и влиятельных людей Украины Игорь Коломойский.

Это происходит в тот момент, когда украинские власти продвигают новую антикоррупционную инициативу времен войны – о чем недавно заявил президент Владимир Зеленский в начале этого месяца. Описывая Украину будущего в своем ежедневном публичном обращении, Зеленский сказал , что ситуация изменится для "тех, кто разграбил Украину и ставил себя выше закона" в прошлом.

Бюро экономической безопасности Украины подозревает бизнесмена в мошенничестве и отмывании денег. Служба безопасности Украины доставила Коломойского в суд. Ему предложили залог в размере 510 млн. грн., но он отказался и остается под стражей.

Затем, 7 сентября, другое правоохранительное ведомство – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – выдвинуло Коломойскому новое обвинение, обвинив его и пятерых других сотрудников в завладении 9,2 млрд грн из ПриватБанка. Эти средства позже были возвращены банку посредством дополнительного акционерного капитала. Но это не спасло банк от краха.

В 2016 году Министерству финансов Украины пришлось национализировать учреждение, влив в банк 5,5 миллиарда долларов, чтобы предотвратить крах всей банковской системы Украины. ПриватБанк был крупнейшим частным банком в стране, где каждый второй взрослый украинец имел счет в нем. После этого в 2017 году Коломойский бежал из Украины: сначала в Женеву, а затем в Израиль. "Наше имущество у нас украли", - сказал он NV в 2019 году о национализации.

Бизнесмен триумфально вернулся после избрания Зеленского в 2019 году. Он открыто из-за границы поддерживал на выборах политика с прошлым комиком и справедливо чувствовал себя на стороне победителей. Но сейчас он сидит в тюремной камере, ожидая решения суда.

Адвокаты Коломойского утверждают Новости Live, что обвинения в мошенничестве "не имеют оснований" и не комментируют новые обвинения в отмывании денег. Сейчас они ждут апелляции.

Корни богатства

Коломойский родился в Днепре, Украина, и заработал свой капитал в 1990-х годах, сначала на импорте товаров в Украину, а затем на валютных спекуляциях и приватизации советских государственных предприятий. Сердцем его империи стал ПриватБанк.

Как вспоминал один из бывших бизнес-партнеров Коломойского по группе Приват Алексей Мартынов в интервью "Корреспонденту" 2010 года: Мы начинали бизнес с торговли промышленными товарами народного потребления и компьютерной техникой. Это была обычная спекуляция”. Другой днепровский бизнесмен Сергей Тигипко позже "предложил нам создать свой банк", сказал Мартынов.

Этот банк, Приват, помог Коломойскому приобрести активы и профинансировать многочисленные бизнесы (о чем я рассказывал вместе с журналистом Грэмом Стеком в нашей книге "Частная история" ).

До 2000-х Коломойский и его партнеры контролировали крупнейшие украинские авиакомпании, а также ферросплавный и нефтяной бизнес, начиная от добычи и нефтепереработки и заканчивая розничными сетями АЗС. И это без учета влиятельных телеканалов, элитных курортов, недвижимости и футбольного клуба "Днепр". После хаоса, произошедшего после революции и российского вторжения в Украине в 2014 году, он занимал год главы Днепропетровской области.

Журнал Forbes оценивает состояние Коломойского в 1 миллиард долларов в своем списке миллиардеров, описывая его как гражданина Израиля. У бизнесмена также есть кипрский паспорт. Есть ли у него украинский паспорт, неизвестно. В прошлом году Зеленский якобы лишил его украинского гражданства, но официально этот указ так и не был обнародован. Даже если этот указ был, Коломойский мог бы оспорить его в суде – он любит судиться и знает, как это делается.

Деловые партнеры

Говоря о Зеленском, Коломойский сказал УП накануне российского вторжения: "Я ему симпатизирую, меня в принципе все устраивает".

Действительно, Зеленский и Коломойский являлись бизнес-партнерами. Продакшн-студия Зеленского много лет снимала шоу и сериалы для телеканалов Коломойского. Во многих из этих шоу Зеленский снимался сам – так он стал известен на всю страну.

Перед выборами 2019 года, в том числе благодаря его появлениям на телевидении, рейтинги кандидата резко выросли. Популярный телеканал Коломойского "1+1" открыто рекламировал Зеленского перед зрителями. В преддверии выборов там почти круглосуточно транслировали фильмы и шоу с участием Зеленского, включая ток-шоу в его поддержку.

Когда Зеленский стал президентом с 73% голосов, Коломойский сиял от счастья и давал интервью налево и направо. Его сфотографировали в офисе президента. Это выглядело, будто это он победил на выборах.

Фото: Офис президента

Действительно, после выборов главой Офиса президента стал адвокат Коломойского Андрей Богдан. Люди Коломойского появились в списках партии Зеленского на следующих парламентских выборах.

В целом благодаря кандидатам в разных партиях Коломойского поддержали около 65 украинских депутатов из 424, говорится в интервью Цензору одного из депутатов Егора Чернева. Это была поразительная неформальная фракция.

"Наш домашний олигарх"

Неудивительно, что в разгар избирательной кампании в Украине в 2019 году противники Зеленского называли его "марионеткой Коломойского". А вот уже в 2023 году высокопоставленный соратник Зеленского назвал в комментарии НВ Коломойского "нашим домашним олигархом".

С тех пор ситуация перевернулась с ног на голову. Коломойский потерял представительство в Офисе президента, также ослабило его влияние на парламент. Но хотя в Украине он все еще сохраняет определенное влияние, за границей у него дела обстоят не очень хорошо.

Приватбанк, который сейчас принадлежит Украинскому государству, подал иск против Коломойского в Высокий суд Лондона, заморозивший активы бизнесмена по всему миру.

В то же время власти США заинтересовались происхождением средств, на которые соратники Коломойского покупали заводы и недвижимость . Ранее Коломойский назвал в разговоре с НВ этот иск "фейковым".

Позиции Коломойского окончательно и фатально были взорваны российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.

После вторжения украинские власти объединили все основные телеканалы страны в единый новостной канал. В результате телеканал Коломойского "1+1" попал под неформальный контроль Министерства информационной политики Украины.

Украинское государство также конфисковало его нефтедобывающие компании и сменило руководителей государственных компаний, которые раньше были ему лояльны.

"Коломойский потерял контроль над "Укрнефтью", "Укртатнефтью" и "Укрнефтебурением", - заявил openDemocracy директор аналитического подразделения украинского инвестиционного банка Concorde Capital Александр Паращий.

Со всем тем, что потери Коломойского не являются необратимыми. А еще он контролирует облэнерго, заводы ферросплавов и химзавод.

"Конец эпохи олигархов"

После задержания Коломойского 2 сентября министр юстиции Украины Денис Малюска написал , что "эпоха олигархов завершилась".

По словам Малюськи, в украинской правоохранительной и судебной системе всегда было слабое звено, будь то следователь, прокурор или судья, когда речь шла о резонансных делах. Но на этот раз по делу Коломойского система сработала слаженно, сказал Малюска.

Учитывая все, что мы знаем, есть и другая, более циничная интерпретация событий. Возможно, украинские спецслужбы, подчиненные президенту, задержали Коломойского, когда они это сделали, чтобы опередить более независимое украинское антикоррупционное ведомство НАБУ.

"Нельзя исключать, что [задержание Коломойского] является частью какой-то большой игры", - сказал Паращий.

Дело Коломойского продолжается – как и эра олигархов, по крайней мере, пока.