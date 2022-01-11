"Явление, которое мы должны приветствовать": Макрон назвал переговоры США с РФ по Украине дополнением Нормандского формата

Об этом Макрон сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



"Нормандский формат остается в силе, это надлежащая платформа для разрешения кризиса в Украине. В этом контексте вовлечение США в этот процесс является хорошим явлением, которое мы должны приветствовать. Переговоры между США и Россией продолжаются, и они касаются не только Украины, но и вопросов коллективной безопасности между этими двумя силами. Это хорошая вещь. Мы не должны мешать этому диалогу или критиковать его, потому что он дополняет усилия Европы, представленной нормандским форматом через участие Германии и Франции", - сказал президент Франции.



Макрон подчеркнул, что Германия и Франция продолжают представлять интересы ЕС по ситуации в безопасности в Украине, в частности в нормандском формате и Минском процессе. По его словам, позиция Франции совпадает с позицией Украины и инициативой президента Зеленского провести Нормандскую встречу. Макрон подчеркнул, что озвучил эту точку зрения в разговоре с президентом РФ.



"Европа с первого дня вовлечена в разрешение конфликта в Украине, через Минские соглашения и нормандский формат, где мы имеем Украину, Россию, Германию и Францию - две европейские силы, выступающие как гаранты процесса и предоставляющие регулярные доклады для Европейского совета", - сказал Макрон.



Президент Франции рассказал, что с Шарлем Мишелем они обсудили место ЕС в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Макрон отметил, что ЕС и Франция поддерживают жесткость перед агрессией и сохранение путей для диалога.



"Мы защищаем европейский подход, сочетающий жесткость перед фактом любой агрессии и сохранение каналов для диалога, чтобы найти пути выхода из ситуации и строить общую архитектуру безопасности в Европе для себя и для наших соседей", - сказал Макрон.

Как сообщалось ранее, 7 января Франция и Германия инициировали проведение новой встречи в нормандском формате в течение нескольких недель.