"Явка обязательна". Жителям Петербурга звонят из военкоматов и посылают повестки, - росСМИ
Жителям российского Петербурга звонят работники военкоматов и вручают повестки с красной пометкой "Явка обязательна"
Об этом сообщают российские СМИ.
"Молодому петербуржцу надоели звонки из военкомата. За последние несколько недель звонили четыре раза. Требовали явиться для разговора, беспокоили словами "служба по контракту" и "общая мобилизация", - говорится в сообщении.
Корреспондент отправился в военкомат вместе с мужчиной, которого туда приглашали. Михаилу (имя изменено) сразу предложили контракт "направлением за реку: Донбасс, Луганск". При отказе уговаривали деньгами. Обещали около 200 тысяч в месяц (о губернаторских 300 тысячах, обещанных кандидатам в именные батальоны, на этой встрече тоже говорили).
По словам старшего помощника военного комиссара Коренева, с 24 февраля в военкомате желающих заключить контракт практически не наблюдается. Всего участвовать в боевых действиях отправились три или четыре жителя, прописанные в районе.
Также читатели сообщили изданию о десятках повесток с требованием явиться в военкомат. На них штамп красного цвета "Явка обязательна!"
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