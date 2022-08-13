"Явка обязательна". Жителям Петербурга звонят из военкоматов и посылают повестки, - росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

"Молодому петербуржцу надоели звонки из военкомата. За последние несколько недель звонили четыре раза. Требовали явиться для разговора, беспокоили словами "служба по контракту" и "общая мобилизация", - говорится в сообщении.

Корреспондент отправился в военкомат вместе с мужчиной, которого туда приглашали. Михаилу (имя изменено) сразу предложили контракт "направлением за реку: Донбасс, Луганск". При отказе уговаривали деньгами. Обещали около 200 тысяч в месяц (о губернаторских 300 тысячах, обещанных кандидатам в именные батальоны, на этой встрече тоже говорили).

По словам старшего помощника военного комиссара Коренева, с 24 февраля в военкомате желающих заключить контракт практически не наблюдается. Всего участвовать в боевых действиях отправились три или четыре жителя, прописанные в районе.

Также читатели сообщили изданию о десятках повесток с требованием явиться в военкомат. На них штамп красного цвета "Явка обязательна!"

13 августа разведка сообщила, что в России начато воплощение скрытых мер "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора.

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