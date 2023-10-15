Явка на выборах в Польше, которая на 12:00 составляет 22%, превышает прошлые парламентские выборы
Находящаяся в Польше корреспондент телеканала "Еспресо" Мария Черняховская сообщила, что по состоянию на 12:00 явка на парламентских выборах составляет более 22%
Об этом она рассказала в эфире Еспресо
"Избирательные участки в Польше расположены в учебных заведениях, районных администрациях, спортивных комплексах. Это очень похоже на выборы в Украине. Сегодня поляки голосуют с 7:00 и очень активно", - рассказала Черняховская.
Корреспондент также сообщила о высокой явке избирателей на этих выборах
"Сегодня на парламентских выборах в Польше ожидается очень высокая явка. В целом ожидается более 65%. По состоянию на 12:00 явка составляет более 22%. Этот показатель действительно больше, чем был на прошлых парламентских выборах в Польше. Основное отличие этих выборов заключается в том, что поляки уже не используют для голосования кабинки. Голосуют они за обычными столами. Также стоит отметить, что столь высокая явка обусловлена тем, что ведущие партии имеют незначительный отрыв друг от друга", - добавила она.
- В воскресенье, 15 октября, в Польше начались парламентские выборы и референдум. Первые результаты экзит-поллов будут опубликованы сегодня после 21:00.
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