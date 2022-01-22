Яценюк прокомментировал дело против Порошенко: абсурдное и неправовое

Об этом бывший премьер-министр Украины сказал в комментарии во время онлайн-трансляции программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".



"Я выразил четкую позицию по политическому преследованию лично Петра Порошенко, потому что считаю обвинения Петра Порошенко в государственной измене абсурдным и вообще неправовым, идиотским как с юридической, так и политической точки зрения", - считает Яценюк.





Он подчеркнул, что демократические силы в Украине должны продемонстрировать единство перед угрозой российского вторжения, отложив все политические дискуссии.



"Это даже не может стоять на повестке дня. Будут выборы, там разберемся. Только для того, чтобы были выборы, нужно сохранить страну, нужно сохранить государство", - резюмирует Яценюк.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Он подчеркнул, что демократические силы в Украине должны продемонстрировать единство перед угрозой российского вторжения, отложив все политические дискуссии."Это даже не может стоять на повестке дня. Будут выборы, там разберемся. Только для того, чтобы были выборы, нужно сохранить страну, нужно сохранить государство", - резюмирует Яценюк.