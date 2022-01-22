Яценюк прокомментировал дело против Порошенко: абсурдное и неправовое
Абсурдным и неправовым считает обвинение против Порошенко Арсений Яценюк
Об этом бывший премьер-министр Украины сказал в комментарии во время онлайн-трансляции программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
"Я выразил четкую позицию по политическому преследованию лично Петра Порошенко, потому что считаю обвинения Петра Порошенко в государственной измене абсурдным и вообще неправовым, идиотским как с юридической, так и политической точки зрения", - считает Яценюк.
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