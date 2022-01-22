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Яценюк прокомментировал дело против Порошенко: абсурдное и неправовое

22 января, 2022 суббота
10:56
Общество Арсений Яценюк

Абсурдным и неправовым считает обвинение против Порошенко Арсений Яценюк

Об этом бывший премьер-министр Украины сказал в комментарии во время онлайн-трансляции программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я выразил четкую позицию по политическому преследованию лично Петра Порошенко, потому что считаю обвинения Петра Порошенко в государственной измене абсурдным и вообще неправовым, идиотским как с юридической, так и политической точки зрения", - считает Яценюк.



Он подчеркнул, что демократические силы в Украине должны продемонстрировать единство перед угрозой российского вторжения, отложив все политические дискуссии.

"Это даже не может стоять на повестке дня. Будут выборы, там разберемся. Только для того, чтобы были выборы, нужно сохранить страну, нужно сохранить государство", - резюмирует Яценюк.


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Арсений Яценюк
Петр Порошенко
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