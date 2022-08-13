Об этом Яценюк написал в facebook .

"Поддерживаю заявление коллектива телеканала "Еспресо", в котором выражена обеспокоенность фактом обнаружения устройства для прослушивания в жилище Виталия Портникова. Если известный украинский журналист, общественный деятель и патриот находит у себя дома прослушивающие устройства, то это тревожный сигнал для всего государства. Особенно во время. войны с Россией", - отметил Яценюк.

Он добавил, что здесь могут быть только две версии.

"Или за Виталием Портниковым следит кто-то за пределами Украины, и не сложно предположить откуда именно. Или кто-то внутри государства занимается слежкой за известными журналистами. Речь идет не просто о вмешательстве в личную жизнь, а об угрозах известному публичному лицу. Общество ожидает от правоохранителей" исчерпывающих ответов", - подчеркнул Яценюк.

10 августа во Львове дома журналист Виталий Портников нашел подслушивающее устройство.

12 августа Львовское областное управление СБУ открыло производство по появлению в квартире Портникова устройства, которое могло использоваться для скрытой записи разговоров.

12 августа коллектив телеканала "Еспресо" обнародовал заявление о прослушивании Виталия Портникова.

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