Яценюк на КБФ: Верю, что будет еще одна Нобелевская премия – за победу демократии над мраком российской диктатуры
Арсений Яценюк подчеркнул, что Нобелевская премия мира, полученная Александром Матвийчуком, - "это признание и ее, и миллионов украинцев, и всей страны"
"Верю, что когда-нибудь Нобелевская премия придет за то, что будет установлен новый миропорядок, в котором не будет места тиранам. Им найдется место только в новой Гааге или новом Нюрнберге. Этот мир будет свободен от энергетического шантажа, будет свободен от диктатуры и тирании" , - сказал глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, открывая почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, которую проводит КБФ.
Арсений Яценюк подчеркнул, что Нобелевская премия мира, полученная Александром Матвийчуком, - "это признание и ее, и миллионов украинцев, и всей страны".
"Эта Нобелевская премия – это признание украинского гражданского общества, которое в 2014 году на Майдане стало в защиту свободы и украинской независимости. Того гражданского общества, возглавившего борьбу с коррупцией в стране", - сказал он.
Гражданское общество, отметил Яценюк, сейчас превратилось в крупную объединенную украинскую нацию: "Это волонтеры, это каждый гражданин страны, знающий цену свободы и знающий, что такое украинское государство".
Глава КБФ отметил, что верит, что Нобелевская премия "придет для всего свободного мира": "Свободный мир – это Соединенные Штаты Америки и президент США, это все лидеры стран-членов Европейского Союза, это все лидеры свободного мира, вставшие на правильную сторону истории, которые сегодня поддерживают борьбу Украины за нашу и вашу свободу. Ведь это наша общая борьба".
"Я верю в то, что будет еще одна Нобелевская премия, и эта Нобелевская премия будет удостоена для украинского народа, украинского президента, украинских Вооруженных Сил, украинского военного командования, и основное – для всей нашей объединенной украинской нации. Эта Нобелевская премия будет за мир и свободу всего свободного мира, за освобожденную Украину, за то, что демократия победит мрак российской диктатуры. Мы обязательно победим", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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