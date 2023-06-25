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Ястребы Кремля в почетной ничьей уже готовы пойти на линию 24 февраля, - Пионтковский

25 июня, 2023 воскресенье
12:02
Война с Россией

Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что еще вчера в Кремле говорили о прекращении огня по линии сегодняшнего столкновения, а теперь размахивают Минским протоколом, предлагая почетную ничью с отходом на линии 24 февраля

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Политолог подчеркнул слабость Москвы и Путина, анализируя статью кремлевской пропаганды о Минском протоколе, на днях опубликованную в RIA-новости.

"Я не видел лично полностью протокол, на котором подпись Арахамии. Я понимаю, что этот протокол был подготовлен делегациями в Минске как база для обсуждения. На той встрече были министры иностранных дел, виделись Кулеба и Лавров. Насколько я себе это представляю, тогда стороны делали предположения. И вот, что показательно, украинская сторона основным требованием ставила отвод российских войск на линию 24 февраля, а российская сторона готова была об этом говорить, но ее требования заключались в максимальном ограничении украинского суверенитета, нейтральном статусе, никогда в НАТО, фактически полном подчинении Украинского государства. Почему Путин сегодня об этом вспомнил? Так вот, очень интересная тональность этой статьи. Она же вроде бы разоблачает московских ястребов, которым не дали договориться по тому проекту. Так вот, пафос статьи в том, что нужно было тогда согласиться на границы 24 февраля. Это крик окружения Путина о так называемой почетной ничьей. И я думаю, что очень показательно, судя по тому, как они высоко оценивают и машут этим договором, в почетной ничьей они уже готовы пойти на линию 24 февраля", - сказал он. политолог.

Андрей Пионтковский заметил, что сейчас другое время и совсем другие перспективы у Украины; стратегическая инициатива перехвачена, Запад решился наконец-то на твердую и долговременную поддержку Украины.

"Поэтому Украина уже на это не согласится, но нам интересно и очень важно показать, до какой степени Путин загнан в угол, что сейчас он выпустил эту статью, чтобы доказать патриотической общественности, что вот мы тогда упустили хорошую возможность, поэтому согласимся сейчас на почетную ничью, потому что будет хуже… Вот в чем пафос этой статьи… Поэтому это очень сильный сигнал о слабости Москвы, лично Путина, его отчаянной попытке при любых условиях… Еще вчера в Кремле говорили, что прекращение огня по линии сегодняшнего столкновения, а размахивание этим документом означает, что его предложение новое, то есть давайте почетную ничью с уходом на линии 24 февраля, только оставьте нам Крым и бывшее "ОРДЛО" и мы заканчиваем войну", - прокомментировал Пионтковский.

  • 27 мая МИД России назвал условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО, признание "территориальных реалий" и предоставление русскому языку статуса государственного.
  • Институт изучения войны отметил , что Кремль притворяется заинтересованностью в мирных переговорах, чтобы помешать западной помощи Украине
  • 18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама должна определять условия для справедливого завершения войны, а также предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и РФ
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