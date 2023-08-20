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OPINION

"Ястребов мира" в мире не больше, чем сторонников помощи Украине

Орест Сохар
20 августа, 2023 воскресенье
12:05
Мнение

Европа и США до сих пор пытаются любым способом погасить войну рашистов против независимого государства, закрывая глаза на политического неадеквата Путина, готового начать новые международные конфликты. То есть мир больше беспокоит следствие, а не причина

Чиновник НАТО неожиданно выболтал заготовки "заманчивых предложений" для Украины по завершению войны: наше государство могут принять в НАТО в обмен на отказ от оккупированных рашистами территорий. Об этом сказал глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен. Правда, через день он "извинился за свое предположение"… но мы же понимаем, что это должностное лицо технического уровня, не политического, оно не способно предполагать. Он читает документы, слушает разговоры, и иногда говорит что-то лишнее, то есть - преждевременно.

Стиан Йенсен сболтнул, что отказ от территорий якобы может стать первым шагом к окончанию войны, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются… Дискуссии не просто "продолжаются", этими дискуссиями штурмуют головы ведущих политиков мира.

На протяжении всего лета "престижные" американские медиа типа WP, NYT, Newsweek и других, работающих в идеологическом фарватере левого крыла демократов, словно взбесившись, отрабатывали кремлевские месседжи:

  • все войны рано или поздно заканчиваются миром;
  • мы дали украинцам все необходимое для контрнаступления, но они не оправдывают наши ожидания;
  • мы на стороне Киева, но он не в силах победить Кремль;
  • шансы украинцев вернуть все оккупированные территории невелики.

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За леваками в байденовской партии стоят Джейк Салливан, советник президента по вопросам нацбезопасности, и Уильям Бернс, глава ЦРУ, пророссийские "ястребы мира". Напомню, что некоторые чиновники Белого дома с подачи Салливана вели переговоры в Москве и Нью-Йорке с печальной лошадью Лавровым и другими высокопоставленными функционерами Мордора. И очевидно, что обсуждали отнюдь не мирный план Зеленского.

Турбулентность разбивает не только новый мир, но и старый. Любимое Салливаном левацкое "Рolitico" пишет, например, что Шольца больше интересуют дела правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. И все потому, что он вынужден ориентироваться на "хотелки" своего электората. "Промедление канцлера с вооружением Украины — одна из немногих сфер, где избиратели ставят ему высокие оценки, поэтому не стоит ожидать, что он в ближайшее время изменит курс. На самом деле только меньшинство немцев считает, что страна должна посылать Украине больше оружия", — пишет издание.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Киев сам должен определить, на каких условиях заключать мир и как освобождать территории, временно под российским контролем. Но при этом как НАТО, так и ведущим столицам мира хочется подсунуть нам единственный — в их понимании — возможный алгоритм завершения войны… алгоритм, который позволит избавиться от симптомов проблемы: удовлетворить фюрера, даже если для этого следует отдать четыре области Украины плюс Крым.

Однако: "ястребов мира" не больше, чем сторонников помощи Украине на Западе. Но "ястребы" более агрессивны, и они используют немало российских страшилок. А это значит, что "II фронт" Украины – дипломатический – должен быть не менее мощным (в первую очередь, интеллектуально), чем фронт между ВСУ и рашистами.

Украинцы не должны жить в теплой ванной, надев розовые очки, мол, весь мир хочет спешить громить русню: миру очень часто хочется жить своей жизнью, и он надеется, что великий русский медведь пройдет мимо их благополучия. Ситуация один в один, как в канун II мировой, только тогда Путина звали Гитлером, а Кремль был у него на подтанцовке, подписывая пакт "Молотова — Риббентропа".

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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